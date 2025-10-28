TAKKT AG: Beeindruckender Free Cashflow im dritten Quartal
TAKKT AG trotzt den Herausforderungen des Marktes und zeigt im dritten Quartal 2025 mit einem positiven Free Cashflow von 7,6 Millionen Euro und strategischen Fortschritten Stärke.
Foto: TAKKT AG
- TAKKT AG erzielte im dritten Quartal 2025 einen positiven Free Cashflow von 7,6 Millionen Euro, nachdem im ersten Halbjahr ein negativer Cashflow verzeichnet wurde.
- Die organische Wachstumsrate der Gruppe betrug in den ersten neun Monaten minus 6,5 Prozent, mit einem Umsatz von 736,3 Millionen Euro.
- Die bereinigte EBITDA-Marge lag im dritten Quartal bei 4,3 Prozent, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- TAKKT hat Fortschritte bei der Umsetzung der TAKKT Forward-Strategie gemacht, trotz eines schwierigen Marktumfelds und konjunktureller Unsicherheiten.
- CEO Andreas Weishaar übernimmt zusätzlich die Leitung der Division Industrial & Packaging, um die größte und profitabelste Einheit direkt zu führen.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird eine organische Wachstumsrate zwischen minus 8,0 und minus 4,0 Prozent sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 4,0 bis 6,0 Prozent erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 3/2025, bei TAKKT ist am 28.10.2025.
Der Kurs von TAKKT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,0375EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im Minus.
-0,50 %
+1,51 %
+1,05 %
-16,53 %
-48,44 %
-60,24 %
-46,41 %
-70,74 %
-22,59 %
