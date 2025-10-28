Spannende Umsatzentwicklung: Symrise im dritten Quartal 2025
Symrise trotzt den Herausforderungen des Marktes und zeigt im dritten Quartal 2025 ein solides Wachstum, unterstützt durch strategische Anpassungen und erfolgreiche Finanzierungsmaßnahmen.
Foto: Symrise
- Symrise erzielte im dritten Quartal 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 1,4 % und nach neun Monaten von 2,6 %.
- Die Prognose für das organische Wachstum im Jahr 2025 wurde von 3,0 % bis 5,0 % auf 2,3 % bis 3,3 % angepasst.
- Symrise hat erfolgreich eine Anleihe über 800 Mio. € mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 3,25 % platziert.
- Das Segment Taste, Nutrition & Health erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 1,2 %, während das Segment Scent & Care ein Wachstum von 1,7 % verzeichnete.
- Symrise plant Kosteneinsparungen von 40 Mio. € im Jahr 2025, wobei 30 Mio. € bereits bis Ende September 2025 realisiert wurden.
- Symrise erhielt erstmals Investment-Grade-Ratings von S&P Global (BBB+) und Moody's (Baa1) mit stabilem Ausblick.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung Januar – September 2025, bei Symrise ist am 28.10.2025.
Der Kurs von Symrise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,32EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,48 % im Minus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.274,50PKT (-0,15 %).
-2,80 %
+0,65 %
+10,16 %
-8,86 %
-29,44 %
-22,59 %
-28,87 %
+33,77 %
+363,26 %
