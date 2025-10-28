Etwas im Minus erwartet

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS ERWARTET - Der Dax kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem etwas schwächeren Start wird der deutsche Leitindex wohl auch am Dienstag auf Abstand bleiben zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China am Vorabend weiter gegangen war. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 24.255 Punkte. Zum Rekord von 24.771 Punkten fehlen damit gut 500 Punkte. Laut dem Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets tendiert der Dax weiterhin seitwärts, eine Dynamik wie in den USA wolle hierzulande weiterhin nicht aufkommen. Von einem kurzen Ausreißer nach unten abgesehen, bewegt sich der deutsche Leitindex nun schon zwei Wochen in einer engen Spanne, die von der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Zählern ausgehend etwa 400 Punkte groß ist. "Nach unten ist der Dax recht gut abgesichert. Nach oben aber auch weiterhin gedeckelt", so Utschneider.

USA: - IM PLUS - In Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China ist die Rekordjagd an den US-Börsen am Montag weitergegangen. Technologiewerte waren die größten Profiteure, was auch die Kursgewinne der sieben bedeutendsten US-Techaktien, der "glorreichen Sieben", verdeutlichten. Der Dow Jones Industrial erklomm gleich zum Handelsstart ein Rekordhoch über 47.500 Punkten. Kurz vor dem Börsenschluss ging es dann noch etwas weiter nach oben, sodass der bekannteste Wall-Street-Index letztlich um 0,71 Prozent auf 47.544,59 Punkte zulegte. Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 setzten ebenfalls ihren Rekordlauf vom Freitag fort, wobei auch diese beiden Indizes gegen Handelsschluss nochmals Fahrt aufnahmen. Der S&P 500 stieg um 1,23 Prozent auf 6.875,16 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,83 Prozent auf 25.821,55 Punkte aufwärts.

ASIEN: - VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag nach dem freundlichen Wochenstart nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab im späten Handel 0,6 Prozent auf 50.189 Punkte nach, nachdem er Montag erstmals über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war und bei knapp 50.550 Zählern erreicht hatte. Ebenfalls nach unten ging es im späten Handel am Dienstag an den chinesischen Festlandbörsen sowie in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen büßte 0,3 Prozent ein. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index ebenfalls in dieser Größenordnung nach.

^

DAX 24308,78 0,28%

XDAX 24318,67 0,36%

EuroSTOXX 50 5711,06 0,64%

Stoxx50 4800,45 0,35%



DJIA 47544,59 0,71%

S&P 500 6875,16 1,23%

NASDAQ 100 25821,55 1,83%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 129,64 +0,05% °



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1663 0,15%

USD/Yen 151,97 -0,59%

Euro/Yen 177,24 -0,44%



°



BITCOIN:



^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 113.877 -0,2%



°



ROHÖL:



^

Brent 65,44 -0,18 USD WTI 61,13 -0,17 USD °



/zb





