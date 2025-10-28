Novartis wächst im dritten Quartal mit gebremstem Tempo - Ausblick bestätigt
- Novartis Umsatz im Q3 um 8% auf 13,9 Mrd. USD gestiegen.
- Konzerngewinn wuchs um 24% auf 3,9 Mrd. USD.
- Umsatzwachstum 2023 im hohen einstelligen Bereich erwartet.
BASEL (dpa-AFX) - Florierende Geschäfte unter anderem mit Krebsmedikamenten haben dem Pharmakonzern Novartis auch im dritten Quartal Rückenwind verliehen. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 13,9 Milliarden US-Dollar (11,9 Mrd Euro). Zu konstanten Wechselkursen lag der Zuwachs noch bei 7 Prozent, wie der Schweizer Hersteller am Dienstag in Basel mitteilte. Damit hat sich das Wachstumstempo gegenüber dem Vorquartal jedoch klar verlangsamt, in dem noch ein Plus von 12 Prozent erzielt worden war. Unter dem Strich schwoll der Konzerngewinn dank starken Zuwächsen im operativen Ergebnis um fast ein Viertel auf gut 3,9 Milliarden Dollar an.
"Novartis hat im dritten Quartal eine solide finanzielle Performance erzielt und die Auswirkungen der zunehmenden Einbußen durch Generika in den USA mehr als wettgemacht", sagte Konzernchef Vasant Narasimhan. Der Manager bestätigte die Ziele für 2025, die er in diesem Jahr bereits zweimal angehoben hat. Novartis erwartet für dieses Jahr ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Dabei soll das operative Kernergebnis im niedrigen Zehnerprozentbereich anziehen. Im dritten Quartal war diese bereinigte Kennziffer allerdings nur um sechs Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Dollar gewachsen und lag damit knapp unter den Analystenprognosen./tav/AWP/hr/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 111,3 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -1,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 232,07 Mrd..
Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,4027. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,20CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -18,99 %/+9,23 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Novartis - 904278 - CH0012005267
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novartis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Zusammengefasst:
Novartis erzielt 2024 starkes Finanzergebnis, Umsatz +12%
Spitzenprodukte treiben Umsatz: Entresto, Cosentyx, Leqvio
Positive Prognose für 2025: Umsatzwachstum und Dividende steigen
Habe ich heute bei einem sozialen Netzwerk gesehen. Eine interessante Darstellung wie ich finde…
Grundsätzlich ist bei einem Arrangement bei einem der Werte deren Patente für die Blockbuster Medikamente in den nächsten 3 Jahre ablaufen darauf zu achten, dass interessant „Neuwirkstoffe“ bis dahin auf den Markt kommen oder aber diese durch Zukäufe ersetzt werden.