RBC belässt Nordex auf 'Underperform' - Ziel 18,50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 23,74 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +1,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,76 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -26,50 %/+6,17 % bedeutet.