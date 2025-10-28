ANALYSE-FLASH
RBC belässt Nordex auf 'Underperform' - Ziel 18,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen trotz einer klaren Umsatzenttäuschung erfüllt, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Neben der Profitabilität sei auch der Barmittelzufluss des Herstellers von Windkraftanlagen stark gewesen. Die erhöhte Zielspanne für das Jahresergebnis bedeute an ihrem Mittelpunkt 24 Prozent Spielraum für den Ebitda-Konsens. Auch für die kommenden Jahre könnten die Markterwartungen anziehen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 18:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 23,74 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +1,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,76 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -26,50 %/+6,17 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 18,50 Euro
