    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Verbraucher halten sich zurück

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Symrise senkt Umsatzausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Symrise rechnet 2025 mit 2,3-3,3% Umsatzwachstum.
    • Ebitda-Marge soll stabil bei 21,5% bleiben.
    • Umsatz fiel leicht durch Währungs- und Portfolioeffekte.
    Verbraucher halten sich zurück - Symrise senkt Umsatzausblick
    Foto: Symrise

    HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise wird noch vorsichtiger für das Wachstum im laufenden Jahr. Der Umsatz dürfte 2025 aus eigener Kraft, also ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte, um 2,3 bis 3,3 Prozent zulegen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Seit einer Zielsenkung im Sommer hatten 3 bis 5 Prozent im Plan gestanden; Analysten haben aber bereits mit einer weiteren Senkung gerechnet. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll weiterhin rund 21,5 Prozent erreichen. "Während des dritten Quartals haben wir uns darauf konzentriert, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können, um Symrise noch besser und stärker zu positionieren", sagte Konzernchef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung vom Dienstag. Das Umfeld sei durch eine Zurückhaltung der Verbraucher geprägt.

    In den neun Monaten bis Ende September wuchsen die Niedersachsen aus eigener Kraft um 2,6 Prozent auf 3,78 Milliarden Euro. Nominelle ging der Umsatz leicht zurück, was an negativen Währungseffekten und Anpassungen des Geschäftsportfolios lag. Zur Gewinnentwicklung äußerte sich das Unternehmen traditionell nur zum Halbjahr und bei der Vorlage der Jahreszahlen./mis/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Symrise AG!
    Long
    75,00€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    85,85€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 13,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Symrise

    -5,80 %
    +0,08 %
    +9,41 %
    -9,11 %
    -29,61 %
    -22,89 %
    -29,17 %
    +34,76 %
    +349,02 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 78,06 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,62 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -6,25 %/+38,65 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Symrise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verbraucher halten sich zurück Symrise senkt Umsatzausblick Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise wird noch vorsichtiger für das Wachstum im laufenden Jahr. Der Umsatz dürfte 2025 aus eigener Kraft, also ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte, um 2,3 bis 3,3 Prozent zulegen, teilte der …