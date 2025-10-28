Verbraucher halten sich zurück
Symrise senkt Umsatzausblick
- Symrise rechnet 2025 mit 2,3-3,3% Umsatzwachstum.
- Ebitda-Marge soll stabil bei 21,5% bleiben.
- Umsatz fiel leicht durch Währungs- und Portfolioeffekte.
HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise wird noch vorsichtiger für das Wachstum im laufenden Jahr. Der Umsatz dürfte 2025 aus eigener Kraft, also ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte, um 2,3 bis 3,3 Prozent zulegen, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Seit einer Zielsenkung im Sommer hatten 3 bis 5 Prozent im Plan gestanden; Analysten haben aber bereits mit einer weiteren Senkung gerechnet. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll weiterhin rund 21,5 Prozent erreichen. "Während des dritten Quartals haben wir uns darauf konzentriert, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können, um Symrise noch besser und stärker zu positionieren", sagte Konzernchef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung vom Dienstag. Das Umfeld sei durch eine Zurückhaltung der Verbraucher geprägt.
In den neun Monaten bis Ende September wuchsen die Niedersachsen aus eigener Kraft um 2,6 Prozent auf 3,78 Milliarden Euro. Nominelle ging der Umsatz leicht zurück, was an negativen Währungseffekten und Anpassungen des Geschäftsportfolios lag. Zur Gewinnentwicklung äußerte sich das Unternehmen traditionell nur zum Halbjahr und bei der Vorlage der Jahreszahlen./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 78,06 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,62 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -6,25 %/+38,65 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Symrise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hallo Huta,
Das Wachstum von nur 2% kommt ja nach Aussage des Unternehmens auch deshalb zustande, weil die Vergleichswerte im Vorjahr hoch waren. Letztendlich hat Synrise die Prognose für das Umsatzwachstum für 2025 insgesamt ja "nur" von 5 - 7 % (Prognose Ende Januar 2025) auf nunmehr 3 - 5 % zurückgenommen. Nimmt man jeweils die Mitte, also von 6% auf 4%.
Guten abend !