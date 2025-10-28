BNP steigert Gewinn trotz höherer Belastung bei Krediten

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 69,87 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -0,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 77,38 Mrd..

BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +11,57 %/+39,10 % bedeutet.