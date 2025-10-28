    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BNP steigert Gewinn trotz höherer Belastung bei Krediten

    Für Sie zusammengefasst
    • BNP Paribas steigert Erträge um 5% auf 12,6 Mrd.
    • Überschuss wächst um 6% auf über 3 Milliarden Euro.
    • Gewinnziel von über 12,2 Mrd. bleibt auf Kurs.
    BNP steigert Gewinn trotz höherer Belastung bei Krediten
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat im dritten Quartal dank höherer Einnahmen Kurs auf ihr Gewinnziel gehalten. Die Erträge nahmen um fünf Prozent auf knapp 12,6 Milliarden Euro zu, wie das Geldhaus am Dienstag in Paris mitteilte. Der Überschuss wuchs um sechs Prozent auf gut drei Milliarden Euro. Dabei machte die Bank höhere Belastungen durch drohende Kreditausfälle wett, vor allem wegen eines besonderen Falls im Handelsgeschäft.

    Dennoch sieht Bankchef Jean-Laurent Bonnafé BNP wie geplant auf dem Weg zu einem Gewinn von mehr als 12,2 Milliarden Euro in diesem Jahr. Mit seinen Ergebnissen und seiner Prognose traf das Institut in etwa die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten./stw/men/nas

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BNP Paribas!
    Short
    73,93€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 12,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    65,13€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 12,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BNP Paribas (A)

    -1,67 %
    -0,79 %
    -10,31 %
    -12,56 %
    +6,91 %
    +49,08 %
    +125,47 %
    +25,71 %
    +312,47 %
    ISIN:FR0000131104WKN:887771

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 69,87 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -0,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 77,38 Mrd..

    BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +11,57 %/+39,10 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BNP steigert Gewinn trotz höherer Belastung bei Krediten Die französische Großbank BNP Paribas hat im dritten Quartal dank höherer Einnahmen Kurs auf ihr Gewinnziel gehalten. Die Erträge nahmen um fünf Prozent auf knapp 12,6 Milliarden Euro zu, wie das Geldhaus am Dienstag in Paris mitteilte. Der …