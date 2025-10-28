UBS stuft Suss MicroTec auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach erneuter Prognosesenkung mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Halbleiterzulieferers dürften dem Markt hinterherlaufen, zumal auch das Auftragsbuch dünn sei, schrieb Madeleine Jenkins am Montagabend. Es sei weiter zu früh für mehr Optimismus./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 21:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 30,06EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Madeleine Jenkins

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

