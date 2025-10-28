    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    UBS stuft Suss MicroTec auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach erneuter Prognosesenkung mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Halbleiterzulieferers dürften dem Markt hinterherlaufen, zumal auch das Auftragsbuch dünn sei, schrieb Madeleine Jenkins am Montagabend. Es sei weiter zu früh für mehr Optimismus./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 21:24 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 30,06EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Madeleine Jenkins
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



