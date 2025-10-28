Almonty Industries, Weebit Nano & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Adobe Stock
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Weebit Nano
|+10,29 %
|Halbleiter
|🥈
|SUESS MicroTec
|+4,84 %
|Halbleiter
|🥉
|PowerCell Sweden
|+4,79 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|Nippon Densan
|-13,01 %
|Hardware
|🟥
|Rambus
|-13,02 %
|Hardware
|🟥
|BayWa
|-34,51 %
|Industrie/Mischkonzerne
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Critical Infrastructure Technologies
|Telekommunikation
|🥈
|POET Technologies
|Erneuerbare Energien
|🥉
|Diginex
|Informationstechnologie
|Beyond Meat
|Nahrungsmittel
|European Lithium
|Rohstoffe
|Lynas Rare Earths
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|172
|Rohstoffe
|🥈
|Gerresheimer
|79
|Gesundheitswesen
|🥉
|TeamViewer
|57
|Informationstechnologie
|Silber
|54
|Rohstoffe
|Gold
|49
|Rohstoffe
|Tesla
|35
|Fahrzeugindustrie
Weebit Nano
Wochenperformance: +33,63 %
Wochenperformance: +33,63 %
Platz 1
SUESS MicroTec
Wochenperformance: -21,61 %
Wochenperformance: -21,61 %
Platz 2
PowerCell Sweden
Wochenperformance: +41,73 %
Wochenperformance: +41,73 %
Platz 3
Nippon Densan
Wochenperformance: -20,17 %
Wochenperformance: -20,17 %
Platz 4
Rambus
Wochenperformance: -7,00 %
Wochenperformance: -7,00 %
Platz 5
BayWa
Wochenperformance: -34,81 %
Wochenperformance: -34,81 %
Platz 6
Critical Infrastructure Technologies
Wochenperformance: -9,64 %
Wochenperformance: -9,64 %
Platz 7
POET Technologies
Wochenperformance: -1,04 %
Wochenperformance: -1,04 %
Platz 8
Diginex
Wochenperformance: +4,92 %
Wochenperformance: +4,92 %
Platz 9
Beyond Meat
Wochenperformance: -1,39 %
Wochenperformance: -1,39 %
Platz 10
European Lithium
Wochenperformance: -25,60 %
Wochenperformance: -25,60 %
Platz 11
Lynas Rare Earths
Wochenperformance: -17,23 %
Wochenperformance: -17,23 %
Platz 12
Almonty Industries
Wochenperformance: -23,11 %
Wochenperformance: -23,11 %
Platz 13
Gerresheimer
Wochenperformance: +8,75 %
Wochenperformance: +8,75 %
Platz 14
TeamViewer
Wochenperformance: -23,07 %
Wochenperformance: -23,07 %
Platz 15
Silber
Wochenperformance: -10,23 %
Wochenperformance: -10,23 %
Platz 16
Gold
Wochenperformance: -8,67 %
Wochenperformance: -8,67 %
Platz 17
Tesla
Wochenperformance: +1,88 %
Wochenperformance: +1,88 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte