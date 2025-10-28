Qualcomm greift endlich an!

Das hat die Anlegerschaft geradezu in Euphorie versetzt und die Aktie intraday auf ein Verlaufshoch bei 205,95 US-Dollar aufwärts katapultiert, wodurch ein erstes Kursziel aus der charttechnischen Besprechung vom 21. Oktober 2025 erfolgreich abgearbeitet worden ist. Bleibt das Momentum in dieser Form erhalten, wäre über dem aktuellen Wochenhoch ein weiterer Lauf bis an das Rekordhoch aus Sommer letzten Jahres bei 230,63 US-Dollar denkbar und würde sich immer noch für den Aufbau einer entsprechenden Long-Position anbieten. Kurzzeitige Rücksetzer enden idealerweise im Bereich der Nackenlinie, verlaufend um 174,25 US-Dollar. Darunter würden anderenfalls empfindliche Verlustrisiken in Richtung des EMA 50 bei 159,75 US-Dollar drohen, eine überschießende Welle könnte sogar auf ein Niveau von 151,15 US-Dollar abwärts reichen.

Qualcomm hatte zuletzt mit Hochdruck an eigenen KI-Chips gearbeitet und mit der Veröffentlichung der beiden AI200 und AI250 Prozessoren offenbar den Nerv der Anleger getroffen. Beide Systeme zielen auf höchste Rechenleistung bei zugleich niedrigen Betriebskosten ab und sollen eine energieeffiziente, skalierbare Alternative zu den dominierenden Angeboten von NVIDIA, AMD und Intel bieten. Dadurch betritt Qualcomm erstmals konsequent das Feld moderner KI-Infrastruktur und setzt hierbei auf eine eigene umfassende Softwarearchitektur.

Trading-Strategie:

1. Long-Position auf aktuellem Niveau bei 189,66 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 183,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 230,63 US-Dollar - sehr spekulativ!

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Qualcomm Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4LJX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,34 - 2,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 162,8426 US-Dollar Basiswert: Qualcomm Inc. KO-Schwelle: 162,8426 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 189,66 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 230,63 US-Dollar Hebel: 7,00 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ50UT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,90 - 2,91 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 223,4532 US-Dollar Basiswert: Qualcomm Inc. KO-Schwelle: 223,4532 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 189,66 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,60 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.