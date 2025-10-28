Index erneut am Anschlag

Der erfolgreiche Sprung über das Vorgängerhoch aus Anfang Oktober von 6.764 Punkten im Freitagshandel hat neuerliche Long-Positionen mit einem übergeordneten Ziel bei 6.899 Punkten eröffnet. Zu Wochenbeginn markierte das Barometer bei 6.861 Zählern sein bisheriges Wochenhoch und könnte in den folgenden Tagen weiter hochlaufen. Bereits investierte Anleger ziehen ihre Stopps nun in den Bereich des Ausbruchsniveaus um 6.738 Punkten hoch, aber noch immer wäre ein Long-Engagement auf Sicht der nächsten Stunden und Tage denkbar. Auf der Unterseite sollte es dagegen zu keinem nachhaltigen Rückfall mehr unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 6.599 Punkten kommen, dies würde nämlich die Wahrscheinlichkeit auf empfindliche Rücksetzer zunächst in den Bereich von 6.550 Punkten und darunter auf 6.475 Zähler erheblich steigern und eine längere Rallyepause nach sich ziehen.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 6.862,21 Punkten eröffnen , Stopp unter 6.785 Punkten platzieren. Kursziel 6.899 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4QDT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,74 - 1,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.663,919 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.663,919 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.862,21 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.899 Punkte Hebel: 33,89 Kurschance: + 18 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2JGL Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,84 - 1,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.077,836 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 7.077,836 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.862,21 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 31,86 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

