    UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner rechnet mit einer neutralen Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Börsenbetreibers. Der operative Gewinn habe die Erwartungen zwar übertroffen, die Erlöse aber nicht, schrieb er am Montagabend./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 20:06 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 227,2EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Michael Werner
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 250
    Kursziel alt: 250
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


