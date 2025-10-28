UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner rechnet mit einer neutralen Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Börsenbetreibers. Der operative Gewinn habe die Erwartungen zwar übertroffen, die Erlöse aber nicht, schrieb er am Montagabend./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 20:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 227,2EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
