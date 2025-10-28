KI macht die Produktivität um einen Arbeitstag pro Woche besser

LONDON, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Laut einer neuen Studie der Inclusion Initiative (TII) der London School of Economics, die zusammen mit der globalen Beratungsfirma Protiviti gemacht wurde, sparen Mitarbeiter, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen, jede Woche umgerechnet einen ganzen Arbeitstag.

Dennoch haben 68 Prozent der Mitarbeiter in den letzten 12 Monaten keine KI-Schulung bekommen, sagt eine neue Studie von LSE–Protiviti.

Der Bericht, Bridging the Generational AI Gap: Unlocking Productivity for All Generations (Die KI-Kluft zwischen den Generationen überbrücken: Produktivität für alle Generationen freisetzen), für den fast 3.000 Arbeitnehmer und 240 Führungskräfte weltweit befragt wurden, zeigt, dass Fachkräfte, die KI nutzen, im Schnitt 7,5 Stunden pro Woche sparen – das entspricht einem Wert von etwa 18.000 USD (ca. 15.500 EUR) pro Arbeitnehmer und Jahr1 an Produktivitätsgewinnen oder einem Arbeitstag.

Trotz dieses großen Potenzials haben die meisten Mitarbeiter (68 %) in den letzten 12 Monaten keine KI-Schulungen erhalten sodass viele Effizienzsteigerungen nicht genutzt werden konnten.

Dr. Grace Lordan, die Gründungsdirektorin der Inclusion Initiative an der LSE, die die Studie geleitet hat, sagte: „Für Führungskräfte in der Wirtschaft ist klar, was jetzt wichtig ist: Die Lücke bei der KI-Ausbildung zu schließen, ist einer der schnellsten Wege, um messbare Erfolge zu erzielen. Wenn man den Mitarbeitern die richtigen Fähigkeiten gibt, verbessert das nicht nur die Produktivität jedes Einzelnen – es hilft auch, bessere Entscheidungen zu treffen, beschleunigt Innovationen und sorgt für eine stärkere Gesamtleistung. In einer Welt, wo jede Effizienz zählt, werden sich Unternehmen, die jetzt handeln, von denen abheben, die noch abwarten."

Es sind die KI-Fähigkeiten, die den Erfolg von KI bestimmen, nicht die Generation.

Entgegen der landläufigen Meinung ist die Nutzung von KI nicht nur auf die jüngeren Generationen beschränkt. Die Studie zeigt, dass die Ausbildung – und nicht die Generation – der entscheidende Faktor ist:

93 % der Beschäftigten, die eine KI-Schulung bekommen haben, nutzen KI bei ihrer Arbeit, während es bei denen ohne Schulung nur 57 % sind.

Die Ausgebildeten sind doppelt so produktiv und sparen 11 Stunden pro Woche, während die Unausgebildeten nur 5 Stunden sparen. Ein Mitarbeiter der Generation X, der in den letzten 12 Monaten eine KI-Schulung gemacht hat, kann mit KI produktiver arbeiten als ein Mitarbeiter der Generation Z, der keine solche Schulung hatte.

Inklusive KI-Teams schneiden besser ab