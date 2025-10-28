aap Implantate AG: Beeindruckendes Q3/2025-Wachstum von +15%!
Trotz Herausforderungen setzt aap Implantate AG mit innovativen Produkten und globalem Wachstum neue Maßstäbe.
Foto: adobe.stock.com
- aap Implantate AG verzeichnete im Q3/2025 ein Umsatzwachstum von 15% im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q3/2024).
- Das LOQTEQ Plattenportfolio gewann in allen Märkten an Beliebtheit, was zu einer hohen Nachfrage führte.
- Aufgrund von Produktions- und Zulieferengpässen konnten Aufträge im Wert von ca. 400.000 EUR nicht vollständig ausgeliefert werden, was eine solide Basis für Q4/2025 bildet.
- In der EMEA-Region wuchs der Umsatz um 5%, während Nordamerika um 18% in Lokalwährung zulegte.
- Die LATAM-Region verzeichnete ein Umsatzwachstum von 21%, vor allem durch das neue Foot & Ankle Geschäft.
- Die APAC-Region steigerte ihren Umsatz im Q3 um über 200%, was auf neue Kunden und bestehendes Geschäft zurückzuführen ist.
Der Kurs von aap Implantate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,73 % im
Plus.
+4,73 %
0,00 %
-0,66 %
-22,28 %
-27,88 %
+0,19 %
-52,61 %
-89,78 %
-85,81 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
