    aap Implantate AG: Beeindruckendes Q3/2025-Wachstum von +15%!

    Trotz Herausforderungen setzt aap Implantate AG mit innovativen Produkten und globalem Wachstum neue Maßstäbe.

    Foto: adobe.stock.com
    • aap Implantate AG verzeichnete im Q3/2025 ein Umsatzwachstum von 15% im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q3/2024).
    • Das LOQTEQ Plattenportfolio gewann in allen Märkten an Beliebtheit, was zu einer hohen Nachfrage führte.
    • Aufgrund von Produktions- und Zulieferengpässen konnten Aufträge im Wert von ca. 400.000 EUR nicht vollständig ausgeliefert werden, was eine solide Basis für Q4/2025 bildet.
    • In der EMEA-Region wuchs der Umsatz um 5%, während Nordamerika um 18% in Lokalwährung zulegte.
    • Die LATAM-Region verzeichnete ein Umsatzwachstum von 21%, vor allem durch das neue Foot & Ankle Geschäft.
    • Die APAC-Region steigerte ihren Umsatz im Q3 um über 200%, was auf neue Kunden und bestehendes Geschäft zurückzuführen ist.

    Der Kurs von aap Implantate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,73 % im Plus.


    ISIN:DE000A3H2101WKN:A3H210





