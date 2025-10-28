Der Sechsmonatschart des Goldpreises zeigt seit April eine Seitwärtsbewegung, die im Sommer auf die ansteigende 100 Tagelinie stieß. Nachdem es bei mehreren Kontakten nicht gelang, die 100er signifikant nach unten zu durchbrechen begann stattdessen Mitte August ein massiver Anstieg, der kürzlich zweimal fast die Marke von 4400 US Dollar erreichte - ein klassisches Doppeltop. Bei ca. 4000 USD lässt sich gut die blaue Nackenlinie diese Formation ableiten.

Nach der Charttheorie würde bei einem signifikanten Unterschreiten der Nackenlinie ein Kursziel im Bereich von 3600 USD aktiviert (die bisherige vertikale Ausdehnung nach unten abgetragen). Damit wäre der Goldpreis dann wieder im Bereich der 100 Tagelinie angekommen, welche ja bereits vorher als Unterstützung fungieren konnte.

Jetzt mehr erfahren:

Chartupdate Gold: Doppeltopformation könnte weiteren Rückgang bis 3600 USD einleiten

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.