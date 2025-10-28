    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    Suss erschreckt die Anleger mit entäuschendem Margentrend

    Für Sie zusammengefasst
    • Suss Microtec senkt Profitabilitätsziele drastisch.
    • Kurs bricht vorbörslich um 16,6 Prozent ein.
    • Auftragseingang enttäuscht, Ausblick bleibt schwach.
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Anleger von Suss Microtec wird der Dienstag wohl ein tiefroter Handelstag. Nachdem der Halbleiterzulieferer am Vorabend nach Börsenschluss überraschend schwache Eckdaten für das dritte Quartal vorgelegt und seine Profitabilitätsziele gesenkt hat, brach der Kurs im vorbörslichen Tradegate-Handel um zuletzt 16,6 Prozent ein.

    Zeitweise hatte der außerbörsliche Abschlag auch schon etwa ein Viertel betragen, zuletzt aber hielten sich die Aktien zumindest knapp über der 30-Euro-Marke. Die bisherigen Kursgewinne im Oktober-Verlauf sind damit jedoch wieder Geschichte.

    Im dritten Quartal verfehlte das Unternehmen margenseitig die Expertenvorhersagen. Daraufhin wurden sowohl für die Bruttomarge als auch die operative Gewinnmarge (Ebit) die Zielspannen verringert.

    Laut dem Jefferies-Experten Janardan Menon basiert dies auf der Erwartung, dass auch im Schlussquartal keine wesentlichen Profitabilitätsverbesserungen zu erwarten sind. Er wies auch auf den Auftragseingang im dritten Quartal hin, der ebenfalls deutlich schwächer als erwartet gewesen sei. Menon sieht darin keine gute Basis auch für den 2026er Ausblick./tih/nas

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    SUESS MicroTec

    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,46 % und einem Kurs von 30,50 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -21,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 582,64 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der SUESS MicroTec Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -0,53 %/+2,79 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
