Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen
- Air Liquide trotzt schwierigen Wirtschaftsumfeld.
- Umsatz sank um 2,4% auf 6,6 Milliarden Euro.
- Nachfrage nach medizinischen Gasen treibt Wachstum.
PARIS (dpa-AFX) - Der Linde-Rivale Air Liquide hat im dritten Quartal dem schwierigen Wirtschaftsumfeld getrotzt. Allerdings ging der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September alleine wegen ungünstiger Wechselkurse um 2,4 Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Euro zurück, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Dienstag in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - Währungseffekte und die Folgen des Weiterreichens gesunkener Energiepreise an die Kunden ausgeklammert - legten die Erlöse um 1,9 Prozent zu. Die Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb dabei der Wachstumstreiber. Die Entwicklung fiel im Rahmen der Analystenerwartungen aus.
"Air Liquide hat erneut eine sehr solide Leistung erbracht und seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt", sagte Unternehmenschef Francois Jackow. Wie bereits in der ersten Jahreshälfte sei der Umsatz trotz eines schwierigen Umfelds organisch angestiegen.
Für 2025 nimmt sich die Unternehmensführung um Air-Liquide-Chef Jackow weiterhin eine Steigerung der operativen Gewinnmarge vor. Diese hatte 2024 um 1,50 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent zugelegt./mne/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 172 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um -1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 178,84 Mrd..
Linde zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 527,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 475,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 576,00USD was eine Bandbreite von +24,61 %/+51,10 % bedeutet.
Und jeder kann das, anders als in Deutschland, im Internet verfolgen und sich informieren:
https://www.airliquide.com/fr/assemblee-generale-des-actionnaires-2025
Und mit dieser Aktie der Zukunft konnte man bisher gut Geld verdienen; wird wohl so weiter gehen: Sauerstoff !