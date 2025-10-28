Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen

Für 2025 nimmt sich die Unternehmensführung um Air-Liquide-Chef Jackow weiterhin eine Steigerung der operativen Gewinnmarge vor. Diese hatte 2024 um 1,50 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent zugelegt./mne/err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 172 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um -1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 178,84 Mrd..

Linde zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 527,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 475,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 576,00USD was eine Bandbreite von +24,61 %/+51,10 % bedeutet.