Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt
- Danone steigert Umsatz im Q3 um 4,8% auf 6,9 Mrd.
- Hohe Nachfrage in China, Nordasien und Ozeanien.
- Jahresziele: Umsatzplus 3-5%, operatives Ergebnis steigt.
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal den Umsatz dank einer guten Nachfrage in der Region China, Nordasien und Ozeanien deutlich gesteigert. Die Erlöse stiegen auf vergleichbarer Basis und ohne Währungsschwankungen um 4,8 Prozent auf knapp 6,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatzanstieg von 4,4 Prozent gerechnet.
Das Management um Konzernchef Antoine de Saint-Affrique sieht den Hersteller von Actimel, Fruchtzwergen und Volvic-Wasser weiter auf Kurs, die ausgegebenen Jahresziele zu erreichen. Der Umsatz soll weiter auf vergleichbarer Basis um 3 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Erlös.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz vor allem in der Region China, Nordasien und Ozeanien. Hier zog die Nachfrage auf vergleichbarer Basis um 13,8 Prozent an. In Europa betrug das Plus 2,6 Prozent und in Nordamerika 1,5 Prozent. In Lateinamerika wurde ein Wachstum von 4,3 Prozent verbucht./err/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 78,70 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,90 %.
Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 53,15 Mrd..
DANONE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der DANONE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -6,41 %/+7,69 % bedeutet.