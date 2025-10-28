    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDANONE AktievorwärtsNachrichten zu DANONE
    Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Danone steigert Umsatz im Q3 um 4,8% auf 6,9 Mrd.
    • Hohe Nachfrage in China, Nordasien und Ozeanien.
    • Jahresziele: Umsatzplus 3-5%, operatives Ergebnis steigt.
    Foto: 4kclips - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal den Umsatz dank einer guten Nachfrage in der Region China, Nordasien und Ozeanien deutlich gesteigert. Die Erlöse stiegen auf vergleichbarer Basis und ohne Währungsschwankungen um 4,8 Prozent auf knapp 6,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatzanstieg von 4,4 Prozent gerechnet.

    Das Management um Konzernchef Antoine de Saint-Affrique sieht den Hersteller von Actimel, Fruchtzwergen und Volvic-Wasser weiter auf Kurs, die ausgegebenen Jahresziele zu erreichen. Der Umsatz soll weiter auf vergleichbarer Basis um 3 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Erlös.

    Im dritten Quartal stieg der Umsatz vor allem in der Region China, Nordasien und Ozeanien. Hier zog die Nachfrage auf vergleichbarer Basis um 13,8 Prozent an. In Europa betrug das Plus 2,6 Prozent und in Nordamerika 1,5 Prozent. In Lateinamerika wurde ein Wachstum von 4,3 Prozent verbucht./err/mne/stk

