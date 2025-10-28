    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Goldpreis gibt weiter deutlich nach - tiefster Stand seit 3 Wochen

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis sinkt den dritten Tag in Folge, 3.930 USD.
    • Verlust von etwa 10% seit Rekordhoch am 20. Oktober.
    • Nachfrage sinkt durch Handelsentspannung USA-China.
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Dienstag den dritten Handelstag in Folge gesunken und hat sich damit deutlich vom Rekordhoch entfernt. Am Dienstagmorgen wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise bei 3.930 US-Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit drei Wochen. Seit dem Rekordhoch am 20. Oktober bei 4.381 Dollar hat das Edelmetall etwa zehn Prozent an Wert verloren.

    Im weiteren Handelsverlauf wurde Gold wieder etwas höher bei 3.935 Dollar gehandelt und damit immer noch 46 Dollar tiefer als am Vortag. Marktbeobachter verwiesen auf weitere Gewinnmitnahmen am Goldmarkt. Zuletzt hat die Aussicht auf eine Entspannung im Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China die Nachfrage nach sicheren Anlagen belastet, zu denen auch Gold gezählt wird. Vor einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind beide Länder zu einer vorläufigen Einigung gelangt.

    Trotz des mittlerweile deutlichen Rückfalls vom Rekordhoch hat sich das Edelmetall seit Beginn des Jahres um etwa 50 Prozent verteuert. Neben der Flucht in sichere Anlagehäfen im Zuge geopolitischer Risiken und der Furcht vor den Folgen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung haben auch die Spekulationen auf sinkende Zinsen und Goldkäufe durch Zentralbanken die Notierungen über Monate hinweg nach oben getrieben./jkr/nas





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

