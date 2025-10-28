Washington lässt Seltene-Erden-Aktien abstürzen

Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping haben die Märkte auf neue Aussagen aus Washington heftig reagiert. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte am Sonntag in mehreren TV-Interviews, China werde seine neuen Exportbeschränkungen für Seltene Erden "um ein Jahr verschieben und sie erneut prüfen". Zugleich kündigte er an, Peking werde wieder in großem Stil US-Sojabohnen kaufen. "Die Sojabohnenkäufe werden erheblich sein", sagte Bessent in der CBS-Sendung Face the Nation. US-Farmer könnten "sehr zuversichtlich hinsichtlich der aktuellen Saison und der kommenden Saisons für mehrere Jahre" sein, wenn Trump und Xi am Donnerstag ihr Handelsabkommen bekannt geben.

Bessents Äußerungen sorgten umgehend für Bewegung an der Börse. Aktien mehrerer US-Explorationsfirmen für Seltene Erden gerieten stark unter Druck: die Aktie von USA Rare Earth fiel um über 8 Prozent, MP Materials um 7,4 Prozent, Energy Fuels um 10,6 Prozent und Trilogy Metals um 17 Prozent. Auch Critical Metals und NioCorp Developments verloren zweistellig. Hintergrund ist die Erwartung, dass ein Handelskompromiss zwischen Washington und Peking eine drohende Angebotsverknappung entschärfen könnte – was die Preise für die strategisch wichtigen Rohstoffe drückt.