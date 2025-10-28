Vom Zollkrieg zum Kuschelkurs?
Washington lässt Seltene-Erden-Aktien abstürzen
Nach überraschenden Signalen aus den USA brechen Seltene-Erden-Aktien zum Teil zweistellig ein. Wird der politische Kurswechsel bald besiegelt?
- Seltene-Erden-Aktien brechen nach US-Aussagen ein.
- China verschiebt Exportbeschränkungen um ein Jahr.
- Handelsabkommen zwischen USA und China naht.
Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping haben die Märkte auf neue Aussagen aus Washington heftig reagiert. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte am Sonntag in mehreren TV-Interviews, China werde seine neuen Exportbeschränkungen für Seltene Erden "um ein Jahr verschieben und sie erneut prüfen". Zugleich kündigte er an, Peking werde wieder in großem Stil US-Sojabohnen kaufen. "Die Sojabohnenkäufe werden erheblich sein", sagte Bessent in der CBS-Sendung Face the Nation. US-Farmer könnten "sehr zuversichtlich hinsichtlich der aktuellen Saison und der kommenden Saisons für mehrere Jahre" sein, wenn Trump und Xi am Donnerstag ihr Handelsabkommen bekannt geben.
Bessents Äußerungen sorgten umgehend für Bewegung an der Börse. Aktien mehrerer US-Explorationsfirmen für Seltene Erden gerieten stark unter Druck: die Aktie von USA Rare Earth fiel um über 8 Prozent, MP Materials um 7,4 Prozent, Energy Fuels um 10,6 Prozent und Trilogy Metals um 17 Prozent. Auch Critical Metals und NioCorp Developments verloren zweistellig. Hintergrund ist die Erwartung, dass ein Handelskompromiss zwischen Washington und Peking eine drohende Angebotsverknappung entschärfen könnte – was die Preise für die strategisch wichtigen Rohstoffe drückt.
Bessent bestätigte zugleich, dass die USA und China eine Einigung anstreben, um eine für November angekündigte 100-Prozent-Zollerhöhung auf chinesische Waren zu vermeiden. Auf dem Weg zu seiner Asienreise sagte Trump am Montag, beide Seiten stünden "kurz davor, ein Handelsabkommen zu erzielen". Er habe "großen Respekt vor Präsident Xi".
Peking hatte Anfang Oktober ein neues Lizenzsystem für den Export seltener Erden angekündigt – ein Schritt, den Beobachter als Warnsignal an den Westen interpretierten. China kontrolliert fast 70 Prozent der weltweiten Förderung und verarbeitet rund 90 Prozent aller Seltenen Erden, die für Hochtechnologie, Rüstung und Elektromobilität unverzichtbar sind.
Analyst Tobin Marcus von Wolfe Research erklärte, eine vorläufige Waffenruhe zeichne sich deutlich ab: "China wird seine Exportkontrollen für Seltene Erden wahrscheinlich um ein Jahr vollständig verschieben – was besser ist als eine bloße Lizenzvereinbarung."
Die angekündigte Entspannung drückt nun zwar kurzfristig die Aktien der US-Rohstofffirmen, könnte aber zugleich den Weg für eine umfassendere Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ebnen.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion