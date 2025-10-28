JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Großbank habe gute Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kian Abouhossein am Dienstag. Der Anlegerfokus sei auf die Mittelverwendung gerichtet./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 11,66EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,5
Kursziel alt: 9,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
