JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Großbank habe gute Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kian Abouhossein am Dienstag. Der Anlegerfokus sei auf die Mittelverwendung gerichtet./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 11,66EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9,5

Kursziel alt: 9,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

