    JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Großbank habe gute Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kian Abouhossein am Dienstag. Der Anlegerfokus sei auf die Mittelverwendung gerichtet./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:58 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 11,66EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kian Abouhossein
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 9,5
    Kursziel alt: 9,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
