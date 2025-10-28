Crash! Für diesen Halbleiter-Überflieger ist die Rallye erstmal gelaufen!

2025 ist bislang das Börsenjahr von KI-Werten aus der zweiten und dritten Reihe. Zwar haben sich auch die Anteile von Unternehmen wie Alphabet und Nvidia erneut deutlich steigern können, doch die richtig großen Kursgewinne gab es bei Zulieferern wie Micron , Datencenter-Betreibern wie CoreWeave und Nebius sowie Anwendern wie SoundHound mit Kursgewinnen im dreistelligen Prozentbereich.

Zu den Gewinnern gehört mit einem Anstieg von 114,9 Prozent seit dem Jahresanfang auch der Speicherspezialist Rambus. Das Unternehmen profitiert von der hohen Speichernachfrage sowie Sicherheitslösungen. Das hat gegenüber den schwachen Geschäftsjahren 2023 und 2024 zu einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung geführt.

Beim Umsatz war die Welt noch in Ordnung, ...

Am Dienstag stehen die Anteile allerdings vor deutlichen Verlusten, denn die am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen konnten den Erwartungen des Marktes nicht gerecht werden.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 22,7 Prozent auf 178,5 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Prognosen der Analystinnen und Analysten um 3,83 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Das stärkste Wachstum verzeichnete Rambus bei den Produktverkäufen, die von 66,4 Millionen US-Dollar vor einem Jahr auf 93,3 Millionen US-Dollar kletterten.

... aber die verfehlte Gewinnprognose sorgte für Enttäuschung

Beim bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) patzte Rambus deutlich. Anstatt der erwarteten 0,63 US-Dollar lieferte das Unternehmen nur 0,58 US-Dollar je Anteil. Noch deutlicher fiel die Diskrepanz beim Gewinn nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) aus. Hier stand dem Erwartungswert von 0,51 US-Dollar ein Ergebnis von 0,44 US-Dollar gegenüber.

Damit machte der Konzern gegenüber dem Vorjahresquartal einen Rückschritt. Der Nettogewinn fiel mit 48,4 Millionen US-Dollar um 300.000 US-Dollar geringer aus – eine Folge deutlich höherer Kosten für das operative Geschäft.

Weiteres Wachstum, aber noch höhere Kosten erwartet

Mit der für das kommende Quartal vorgelegten Guidance zeigten sich Anlegerinnen und Anleger in der Nachbörse nicht zufrieden. Zwar sollen die Erlöse insbesondere im Produktgeschäft weiter steigen (auf bis zu 100 Millionen US-Dollar), der Anstieg der Ausgaben soll sich aber noch einmal deutlich beschleunigen und die Marge damit sinken.

-20 Prozent: Nachbörslicher Crash der Aktie

Nach der steilen Rallye in diesem Jahr wurden die schwächeren Gewinne als erwartet zum Anlass für Verkäufe und Gewinnmitnahmen genommen. In der US-Nachbörse fiel die Aktie um bis zu 20 Prozent. Zwar können sich die Anteile am Dienstagvormittag etwas erholen, doch die Verluste sind mit einem Minus von rund 15 Prozent substanziell.

Das erst vor kurzem erklommene Allzeithoch und damit auch das technische Kaufsignal drohen somit zu verpuffen. Charttechnisch ist Rambus aber in guter Verfassung. Ein erstes Verkaufssignal würde erst mit dem Unterschreiten der 50-Tage-Linie bei 90,84 US-Dollar vorliegen.

Fazit: Weitere Kursverluste wahrscheinlich

Gedanken sollten sich Anlegerinnen und Anleger viel eher mit Blick auf die Bewertung machen, denn die ist selbst nach dem Earnings-Absturz noch äußerst hoch. Das für 2025 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 42,6 um 64,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt und sogar um 78,2 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel. Bei anderen Kennziffern fallen die Aufschläge sowohl gegenüber den Mitbewerbern als auch der historischen Norm noch deutlich höher aus.

Das lässt auf eine strukturelle Überbewertung der Aktie schließen. Da das Umsatzwachstum außerdem geringer war als noch im Vorquartal, könnte das langfristige Wachstum nun neu bewertet werden – zum Nachteil der Aktie, für die der Auftakt zu einer größeren Korrektur erst begonnen haben könnte. Wer hier investiert ist, sichert einen Teil seiner Gewinne.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rambus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,31 % und einem Kurs von 83,48EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:32 Uhr) gehandelt.