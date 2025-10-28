    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    AKTIE IM FOKUS

    Symrise nach Zahlen sehr schwach - Chartbild trübt sich ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Symrise-Aktien fallen vorbörslich um 5,3 Prozent.
    • Enttäuschender Ausblick drückt auf die Kursentwicklung.
    • Analysten erwarten schwächere Q3-Zahlen und Underperform.
    Foto: Symrise

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Symrise dürften am Dienstag nach einem enttäuschenden Ausblick ihre Kursverluste vom Vortag ausweiten. Auf Tradegate ging es vorbörslich um 5,3 Prozent nach unten auf gut 76 Euro zum Xetra-Schluss.

    Am Montag hatten die Titel des Duftstoff- und Aromenherstellers ihre Ende September eingeschlagene Erholung abgebrochen und sich der 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bereits genähert. Diese und ebenso die 21-Tage-Linie für die kurzfristige Tendenz dürften sie am Dienstag im Xetra-Handel unterschreiten.

    Analyst Chris Counihan vom Analysehaus Jefferies schrieb am Morgen, die Zahlen für das dritte Quartal seien schwächer als von ihm erwartet. Zusammen mit dem gesenkten Ausblick erwartet er die Aktien im Handel unter Druck und votiert weiter mit "Underperform".

    So liegt die mittlere Analystenschätzung für das organische Umsatzwachstum 2025 nun am oberen Ende der neuen Unternehmenszielspanne./ajx/mis

    Symrise

    -4,26 %
    +0,08 %
    +9,41 %
    -9,11 %
    -29,61 %
    -22,89 %
    -29,17 %
    +34,76 %
    +356,38 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,75 % und einem Kurs von 75,70 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,76 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -7,67 %/+36,54 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
