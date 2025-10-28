AKTIE IM FOKUS
Symrise nach Zahlen sehr schwach - Chartbild trübt sich ein
- Symrise-Aktien fallen vorbörslich um 5,3 Prozent.
- Enttäuschender Ausblick drückt auf die Kursentwicklung.
- Analysten erwarten schwächere Q3-Zahlen und Underperform.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Symrise dürften am Dienstag nach einem enttäuschenden Ausblick ihre Kursverluste vom Vortag ausweiten. Auf Tradegate ging es vorbörslich um 5,3 Prozent nach unten auf gut 76 Euro zum Xetra-Schluss.
Am Montag hatten die Titel des Duftstoff- und Aromenherstellers ihre Ende September eingeschlagene Erholung abgebrochen und sich der 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bereits genähert. Diese und ebenso die 21-Tage-Linie für die kurzfristige Tendenz dürften sie am Dienstag im Xetra-Handel unterschreiten.
Analyst Chris Counihan vom Analysehaus Jefferies schrieb am Morgen, die Zahlen für das dritte Quartal seien schwächer als von ihm erwartet. Zusammen mit dem gesenkten Ausblick erwartet er die Aktien im Handel unter Druck und votiert weiter mit "Underperform".
So liegt die mittlere Analystenschätzung für das organische Umsatzwachstum 2025 nun am oberen Ende der neuen Unternehmenszielspanne./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,75 % und einem Kurs von 75,70 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,76 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -7,67 %/+36,54 % bedeutet.
Das Wachstum von nur 2% kommt ja nach Aussage des Unternehmens auch deshalb zustande, weil die Vergleichswerte im Vorjahr hoch waren. Letztendlich hat Synrise die Prognose für das Umsatzwachstum für 2025 insgesamt ja "nur" von 5 - 7 % (Prognose Ende Januar 2025) auf nunmehr 3 - 5 % zurückgenommen. Nimmt man jeweils die Mitte, also von 6% auf 4%.
