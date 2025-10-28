JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Das Timing von Investitionen sei zunächst der größte Unsicherheitsfaktor, schrieb Graham Hunt am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Flughafenbetreibers am 11. November. Die operative Ergebnisentwicklung könnte 2026 schleppender sein, als am Markt erwartet./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 73,30EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



