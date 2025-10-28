1 0 Kommentare Netfonds-Tochter kauft Fondsinitiatoren & Manager, +1,3 Mio. € EBITDA

Die Netfonds AG setzt ein starkes Zeichen für Wachstum und Internationalisierung. Durch den Erwerb von zwei Fondsinitiatoren und einem Schweizer Fondsmanager steigert die GSR GmbH ihr verwaltetes Fondsvolumen erheblich. Mit diesem Schritt öffnet sich die Netfonds Gruppe den Zugang zum Schweizer Markt. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel und eine Anleihe, die im Dezember 2024 ausgegeben wird. Ein zusätzliches EBITDA von 1,30 Mio. Euro jährlich wird durch die Übernahmen erwartet.

