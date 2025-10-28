Netfonds-Tochter kauft Fondsinitiatoren & Manager, +1,3 Mio. € EBITDA
Die Netfonds AG setzt ein starkes Zeichen für Wachstum und Internationalisierung. Durch den Erwerb von zwei Fondsinitiatoren und einem Schweizer Fondsmanager steigert die GSR GmbH ihr verwaltetes Fondsvolumen erheblich. Mit diesem Schritt öffnet sich die Netfonds Gruppe den Zugang zum Schweizer Markt. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel und eine Anleihe, die im Dezember 2024 ausgegeben wird. Ein zusätzliches EBITDA von 1,30 Mio. Euro jährlich wird durch die Übernahmen erwartet.
Foto: adobe.stock.com
- Ein Tochterunternehmen der Netfonds AG, die GSR GmbH, erwirbt 100 Prozent der Anteile an zwei Fondsinitiatoren und einem Schweizer Fondsmanager.
- Durch die Akquisition wird das von GSR verwaltete Fondsvolumen um über 180 Mio. Euro auf mehr als 650 Mio. Euro erhöht.
- Die Netfonds Gruppe wird künftig auch in der Schweiz aktiv sein und Fondsberatern den Zugang zum Markt ermöglichen.
- Die Finanzierung des Erwerbs erfolgt aus Eigenmitteln und Mitteln einer im Dezember 2024 emittierten Anleihe.
- Ein zusätzliches jährliches EBITDA von 1,30 Mio. Euro wird durch die Übernahmen erwartet.
- Die Netfonds Gruppe verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sowohl organisches Wachstum als auch Akquisitionen umfasst.
