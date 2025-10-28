Dieser Pharmariese überrascht mit Milliardengewinnen

Das Plus ergibt sich in erster Linie aus höheren Absatzmengen bei zentralen Therapien, die das Unternehmen strategisch vorantreibt.

Vor allem stark nachgefragte Produkte in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen sorgen für Rückenwind. Der Konzern erzielte von Juli bis September einen Nettoumsatz von 13,9 Milliarden US-Dollar und übertraf damit das Vorjahresniveau deutlich.

Während Nachahmerprodukte in den USA bei wichtigen Marken wie Promacta oder Tasigna Druck auf die Erlöse ausüben, gelang es Novartis, diese Effekte durch erfolgreich etablierte Wachstumsmedikamente mehr als auszugleichen.

Zu den größten Performancetreibern zählen insbesondere die Krebsarznei Kisqali und das Multiple-Sklerose-Mittel Kesimpta. Sie stehen stellvertretend für die Transformation des Portfolios hin zu innovativen, margenstarken Behandlungslösungen.

Auch ergebnisseitig legt der Konzern spürbar zu: Das operative Resultat kletterte im Jahresvergleich kräftig auf rund 4,5 Milliarden US-Dollar, was einem deutlichen Anstieg entspricht. Bereinigt um Sondereffekte, die das sogenannte operative Kernergebnis definieren, ergibt sich ebenfalls eine Verbesserung – wenn auch in moderaterem Tempo.

Dabei profitierte Novartis von einem effizienteren Ressourceneinsatz und geringeren Abschreibungen, ohne bei Forschung und Entwicklung zu sparen. Im Gegenteil: Investitionen in neue Wirkstoffe steigen weiter, um zukünftige Umsatzquellen zu sichern.

Unterm Strich bleibt ein kräftig wachsender Gewinn von knapp vier Milliarden US-Dollar, der zusätzlich durch einen geringeren Aktienbestand verstärkt wird. Dadurch fällt der Ergebnisanstieg je Aktie noch deutlicher aus. Die Cash-Generierung bleibt mit über sechs Milliarden US-Dollar im Quartal solide und liefert dem Konzern zusätzliche finanzielle Flexibilität.

CEO Vas Narasimhan zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Entwicklung. Die Belastungen durch Generika in den Vereinigten Staaten seien zwar spürbar, könnten aber durch die Dynamik der Kernprodukte mehr als kompensiert werden. Zudem habe sich das Wachstum – trotz eines geringeren Tempos gegenüber dem besonders starken Vorquartal – klar im oberen Bereich der eigenen Erwartungen bewegt.

Für die ersten neun Monate 2025 zeichnet sich ein ähnlich erfreuliches Gesamtbild ab: Novartis steigert Umsatz und Gewinn zweistellig und bestätigt damit die strategische Ausrichtung auf hochwirksame Medikamente für chronische und lebensbedrohliche Krankheiten.

Der Vorstand hält daher an der Prognose für das Gesamtjahr fest. Das Management peilt weiterhin ein Umsatzplus im hohen einstelligen Bereich an, beim operativen Kernergebnis soll der Zuwachs sogar im niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegen.

Der Konzern sieht sich gut gerüstet, um auch künftig Umsatzverluste durch Patentabläufe auszugleichen. Die breite Pipeline mit zahlreichen klinischen Studien mache Novartis unabhängig von einzelnen Blockbustern. Investoren dürften vor allem die stabile Margenentwicklung und die kontinuierlich steigende Profitabilität positiv aufnehmen.

Mit dem aktuellen Zahlenwerk unterstreicht Novartis seinen Anspruch, zu den innovativsten Gesundheitskonzernen der Welt zu gehören – und beweist zugleich, dass nachhaltiges Wachstum auch in einem zunehmend kompetitiven Marktumfeld möglich bleibt. Sollten die Erfolgsmedikamente ihren Kurs halten und die nächsten Produkteinführungen zünden, könnte das kommende Jahr sogar noch stärkere Impulse liefern als das laufende.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 107,8EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.