BERENBERG stuft ENI auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns sei stark gewesen, schrieb Henry Tarr am Dienstag in seinem Rückblick auf den Bericht der Italiener. Allerdings sei die Portfolioverschlankung weiter die entscheidende Triebfeder./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 15,81EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,50

Kursziel alt: 14,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

