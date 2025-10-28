    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft ENI auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns sei stark gewesen, schrieb Henry Tarr am Dienstag in seinem Rückblick auf den Bericht der Italiener. Allerdings sei die Portfolioverschlankung weiter die entscheidende Triebfeder./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 15,81EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Henry Tarr
    Analysiertes Unternehmen: ENI
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 14,50
    Kursziel alt: 14,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,50, was einem Rückgang von -7,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft ENI auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns sei stark gewesen, schrieb Henry Tarr am Dienstag in seinem Rückblick auf …