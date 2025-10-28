West Red Lake Gold beginnt ein Bohrprogramm über 5.000 Meter auf Rowan

28. Oktober 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. („West Red Lake Gold“ oder „WRLG“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, den Beginn eines vollständig finanzierten Infill- und Konversionsbohrprogramms auf seinem zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Projekt Rowan im Goldbezirk Red Lake im nordwestlichen Ontario, Kanada, bekannt zu geben.

HIGHLIGHTS:

- West Red Lake Gold gab die Ergebnisse einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie („PEA“) am 8. Juli 2025 bekannt. Diese Ergebnisse demonstrierten eine robuste vorläufige Wirtschaftlichkeit für einen Untertagebau bei Rowan mit einer Produktion von durchschnittlich 35.230 Unzen („oz“) pro Jahr über eine fünfjährige Lebensdauer der Mine mit einem durchschnittlichen Gehalt von 8,0 Gramm Gold pro Tonne (eine Kopie dieser Pressemitteilung finden Sie HIER[1]).

- Das Bohrprogramm auf Rowan (Abbildung 1) wird 5.000 Meter („m“) an HQ-Durchmesser-Diamantbohrungen einschließlich Infillbohrungen in den Gängen 001 und 004 zur Unterstützung einer potenziellen Aufwertung von vermuteten zu angedeuteten Ressourcen[2] und Konversionsbohrungen in den Gängen 006b und 013 für Daten zur Minendesignplanung vor einer geplanten kombinierten vorläufigen Machbarkeitsstudie („PFS“) für die Projekte Mine Madsen und Rowan umfassen. Diese geplante Studie wird das Potenzial zur Entwicklung der beiden Projekte mit Teilung von Infrastruktur und integrierter Minenplanung beurteilen, mit dem Ziel, mögliche wirtschaftliche und Betriebssynergien zu identifizieren[3].

- Konversionsbohrungen2 auf Rowan werden sich auf die Gänge 001 und 004 konzentrieren, mit dem Ziel, vermutete Ressourcen in angedeutete Ressourcen aufzuwerten. Diese Gänge liefern den Großteil der produzierten Tonnage in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie. Ungefähr 63 % der Tonnage und 72 % der Unzen zählten bereits zur Kategorie „Angedeutet“ in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für Rowan.

- Infillbohrungen werden sich auf die Gänge 006b und 013 konzentrieren, um Daten für eine potenzielle Einbeziehung in die geplante kombinierte vorläufige Machbarkeitsstudie zu liefern. Die Integration der Gänge 006b und 013 könnte nicht nur die Lebensdauer der Mine bei Rowan erweitern, sondern auch eine Erzförderung ungefähr 6 Monate früher ermöglichen, da die Gänge näher am Zugangsportal liegen. Ein früherer Zugang und Abbau auf Rowan könnten den derzeitigen Nettowert („NPV“) des Projekts potenziell positiv beeinflussen. Die Einbeziehung der Gänge 006b und 013 in künftigen Minenplänen und die Wirkung dieser Einbeziehung hängen von den Ergebnissen des Bohrprogramms und dem Resultat der kombinierten vorläufigen Machbarkeitsstudie ab, die von einem qualifizierten Sachverständiger überprüft werden.

- Weitere geotechnische, metallurgische und technische Studien zur Sammlung von Informationen für die geplante vorläufige Machbarkeitsstudie sind ebenfalls für Rowan geplant. Diese Studien werden in Verbindung mit andauernden Genehmigungsarbeiten zur Entwicklung von Rowan zum fortgeschrittenen Explorationsstatus, der für die Extraktion einer Großprobe erforderlich ist, durchgeführt. Die Genehmigungen für fortgeschrittene Explorationsarbeiten, wie unterirdische Minenentwicklung, sind für das Jahr 2027 angestrebt, abhängig von regulatorischen Prüfungen und Konsultation.

- Der Erhalt der Genehmigung für fortgeschrittene Exploration ist für das Jahr 2027 angestrebt, ein Zeitrahmen, der durch die kürzliche Einführung von „One Project“, einem Rahmenwerk für Minengenehmigungen in Ontario, das Prüfzeiten im Genehmigungsverfahren für Minen bei der Hälfte der designierten Projekte verkürzen soll, unterstützt wird. Das Unternehmen verfolgt diesen Designationsstatus für Rowan. [4]

Shane Williams, der President und CEO, erläuterte: „Es ist äußerst erfreulich, das bei Rowan wieder aktiv gebohrt wird. Gemäß der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie soll das Projekt Rowan 35.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren. Rowan erfolgreich durch Genehmigungen und Entwicklung voranzutreiben, könnte WRLG in die Position versetzen, in den kommenden Jahren eine kombinierte Produktionsrate von bis zu 100.000 Unzen Gold pro Jahr[5] in Red Lake zu erzielen. Die Bohrungen auf Rowan sollen nicht nur die Zuversicht in die bestehende Mineralressource stärken, sondern auch physisches Kernmaterial liefern, das für fortgeschrittene metallurgische und geotechnische Studien vor der geplanten kombinierten vorläufigen Machbarkeitsstudie erforderlich ist.

„Da der Goldpreis weiterhin nahe seinem Allzeithoch notiert, erwarten wir starke wirtschaftliche Ergebnisse aus der kombinierten vorläufigen Machbarkeitsstudie, die im 3. Quartal 2026 abgeschlossen werden soll. Diese Studie ist ein wichtiger Meilenstein für WRLG und stellt einen Wertmaßstab für unsere gesamten Red Lake-Anlagen dar. Die Studie wird außerdem Informationen für unsere Genehmigungsanträge liefern. Basierend auf unseren Gesprächen mit den Genehmigungsbehörden in Ontario, sind wir zuversichtlich, dass das neue „One Project“-Genehmigungsrahmenwerk, Genehmigungen für Projekte wie Rowan wirklich beschleunigen könnte.“

Abbildung 1. Planansicht mit Darstellung der Gänge 001, 003, 004, 006b und 013 bei Rowan, mit geplanten Infill- und Konversionsbohrungen und dem derzeitigen Untertage-Minendesign der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie[1].

[1] Die Schätzung der Mineralressourcen erfolgte unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 3,80 g/t Au und eines Goldpreises von 1.800 US$/oz. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel „Rowan Project NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment, Ontario, Canada“ vom 30. Juni 2025, der von Fuse Advisors Inc. erstellt wurde. Eine vollständige Kopie des Berichts ist auf der Webseite des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

DISKUSSION

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Ressource und den Minenplan von Rowan potenziell zu erweitern und aufzuwerten.

Die Ressource Rowan umfasst 26 Domänen, die mehrere parallele Gänge enthalten. Die Förderung in drei dieser Gänge, 001, 003 und 004, ist in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie enthalten. Ein vierter Gang, 006b, mit starken Goldwerten liefert die drittgrößte Tonnage und Unzenmenge in der aktuellen Mineralressourcenschätzung („MRE“), war jedoch nicht im Minenplan der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie enthalten, da seine Daten hauptsächlich aus historischen Bohrungen stammen, bei denen Abschnitte ungeprüft blieben. Gang 013 verläuft neben und subparallel zu Gang 006b und könnte ein ähnliches Potenzial zur Ressourcenaufwertung enthalten, abhängig von Bestätigungsbohrungen und einer nachfolgenden Ressourcenschätzung durch einen qualifizierten Sachverständigen.

In der Vergangenheit beprobten und untersuchten Betreiber oft nur Bohrkerne aus Quarzadern, die sichtbares Gold enthielten. Umgebendes Gestein, einschließlich Gangränder, schmale Abstände zwischen Gängen und benachbarte Gesteinswände wurden normalerweise nicht beprobt. Bei der Mineralressourcenschätzung wurde diesen ungeprüften Abschnitten ein Wert in Höhe der Hälfte der Nachweisgrenze von 0,0025 Gramm Gold pro Tonne („gpt Au“) zugewiesen. Dadurch wurden diese Gebiete im Ressourcenmodell, das aus mindestens 2-Meter-Kompositen im Langloch-Kammerdesign gestaltet wurde, stark verwässert. In der Bohrkampagne 2023 wies WRLG nach, dass sich die Goldmineralisierung regelmäßig in der alterierten Gesteinswand neben hochgradigen Goldgängen fortsetzt. Eine wahlweise Beprobung hätte eine Mineralisierung dieser Art übersehen. Außerdem stammen die meisten der Bohrungen in den Gängen 006b und 013 aus den 1980er Jahren und wurden unter Verwendung eines sehr kleinen AQ-Bohrkerns mit einem Durchmesser von 27 Millimetern durchgeführt, und kein geeigneter historischer Kern ist zur erneuten Prüfung verfügbar. Das Bohrprogramm 2025 wird mit einem HQ-Bohrkern mit einem Durchmesser von 63,5 Millimetern durchgeführt werden, mit dem Ziel, die Lücken in den historischen Analysedaten zu den Gängen 006b und 013 zu schließen. Damit soll erreicht werden, dass diese Gänge wieder in die Betrachtung des Minendesigns einbezogen werden können.

Die nächste Gelegenheit für Rowan besteht in der Erweiterung des Vorkommens. Bemerkenswerterweise wurde der hochgradigste, je auf Rowan gebohrte Abschnitt in der Bohrkampagne 2023 erzielt, mit Bohrloch RLG-23-163B, das 70,8 Gramm Gold pro Tonne über 8,3 Meter ergab (der Abschnitt wurde in Kernlänge angegeben; die wahre Mächtigkeit ist unbekannt). Dieser Abschnitt stammte aus dem tieferen Teil des Ganges 001 und weist auf die potenzielle Fortsetzung der Mineralisierung in die Tiefe hin. Das Gangsystem Rowan wurde nur bis in eine Tiefe von ungefähr 400 Metern definiert und bleibt zur Erweiterung in die Tiefe offen (Abbildung 2). Das Vorkommen Rowan bleibt entlang des Streichens nach Osten und Westen ebenfalls offen.

Abbildung 2. Längsschnitt des Blockmodells von Rowan mit Darstellung eines Cut-Offs von 1 gpt Au im Minendesign der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (blau) und Darstellung der für die Langlochkammer geplanten Gebiete in den Gängen 001, 003 und 004 (rote Umrandung). Bemerkenswerte Analyseabschnitte wurden hervorgehoben, um die Stärke der Goldmineralisierung und das Erweiterungspotenzial in die Tiefe anzuzeigen. [Abschnitte sind in Kernlängen angegeben, außer wenn anders angegeben; wahre Mächtigkeiten wurden, wenn möglich, geschätzt] [2].

[2] Die Schätzung der Mineralressourcen erfolgte unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 3,80 g/t Au und eines Goldpreises von 1.800 US$/oz. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel „Rowan Project NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment, Ontario, Canada“ vom 30. Juni 2025, der von Fuse Advisors Inc. erstellt wurde. Eine vollständige Kopie des Berichts ist auf der Webseite des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

QUALITÄTSSICHERUNG/QUALITÄTSKONTROLLE

Die Lagerstätte Rowan Mine verfügt derzeit über eine mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) konforme angedeutete Ressource im Umfang von 478.707 Tonnen, die bei einem Gehalt von 12,78 g/t Au 196.747 Unzen („oz“) Gold enthält, sowie eine vermutete Ressource im Umfang von 421.181 Tonnen, die bei einem Gehalt von 8,73 g/t Au 118.155 oz Gold enthält. Die Schätzung der Mineralressourcen erfolgte unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 3,80 g/t Au und eines Goldpreises von 1.800 US$/oz. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel „Rowan Project NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment, Ontario, Canada“ vom 30. Juni 2025, der von Fuse Advisors Inc. erstellt wurde. Eine vollständige Kopie des Berichts ist auf der Webseite des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für die Exploration auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Herr Robinson steht in einem Nahverhältnis zu WRLG. Die Angaben zur PEA und den Mineralressourcen, die hierin zusammengefasst sind, stammen aus dem unabhängigen technischen Bericht, der von Fuse Advisors Inc. erstellt wurde.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Goldbergbau-Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch die drei ehemals aktiven Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

„Shane Williams“

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.westredlakegold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „antizipieren“, „erwarten“, „schätzen“, „prognostizieren“, „planen“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dazu zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Ergebnisse des Bohrprogramms auf Rowan; den Abschluss und die Ergebnisse der geotechnischen, metallurgischen und planungstechnischen Studien für die Erstellung einer kombinierten PFS; den Zeitpunkt und den Erhalt der fortschrittlichen Explorationsgenehmigung; den erwarteten Zeitpunkt und die erwarteten Ergebnisse der kombinierten PFS; jegliches unerschlossenes Wachstumspotenzial in der Lagerstätte Madsen oder der Lagerstätte Rowan sowie die zukünftigen Ziele und Pläne des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, die Schwankungen der Rohstoffpreise sowie Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und dass es in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um damit fortzufahren. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Management’s Discussion and Analysis) für das Jahr zum 31. Dezember 2024 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2024 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[1] Die PEA hat vorläufigen Charakter; sie umfasst vermutete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden; es gibt keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden.

[2] Es kann nicht zugesichert werden, dass die Bohrungen bei Rowan zu einer Umwandlung der vermuteten Ressourcen in angedeutete Ressourcen führen werden; eine solche Hochstufung hängt von den Ergebnissen des Bohrprogramms und der anschließenden Ressourcenschätzung durch einen qualifizierten Sachverständigen ab.

[3] Es kann nicht zugesichert werden, dass die geplante kombinierte PFS die Entwicklung der Projekte Madsen Mine und Rowan als einen einzigen Betrieb oder unter Verwendung einer gemeinsamen Infrastruktur unterstützen wird. Eine solche Entscheidung hängt vom Ergebnis dieser PFS und nachfolgenden technischen und wirtschaftlichen Studien ab.

[5] Die Produktionsprognose für das Projekt Rowan basiert auf der PEA für Rowan. Die Mine Madsen wird durch einen technischen Bericht zur Vormachbarkeitsstudie mit Stichtag 7. Januar 2025 gestützt, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und auf SEDAR+ verfügbar ist. PEA hat vorläufigen Charakter; sie umfasst vermutete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es gibt keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Alle Verweise auf eine kombinierte oder angestrebte Produktionsrate für Rowan und Madsen dienen nur zur Veranschaulichung; es wurde keine kombinierte wirtschaftliche Analyse oder Produktionsplanung erstellt. Die PEA für Rowan und die Vormachbarkeitsstudie für Madsen sind separate Studien, die mit unterschiedlichem Konfidenzniveau erstellt wurden, und ihre Ergebnisse sollten nicht miteinander vermischt oder als ein einziges Projektszenario betrachtet werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Projekte unter Verwendung einer gemeinsamen Infrastruktur oder als ein einziger Betrieb entwickelt werden oder dass eine solche Rate erreicht wird. Eine solche Entscheidung hängt vom Ergebnis der geplanten kombinierten PFS und dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen ab.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die West Red Lake Gold Mines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 0,556EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 08:17 Uhr) gehandelt.