Foxconn investiert 1,37 Milliarden in KI-Supercomputer – KI statt Smartphones?

Mit dieser Investition möchte Foxconn seine Cloud-Dienste ausbauen und die Entwicklung von drei digitalen Plattformen des Konzerns beschleunigen. Wo genau die Rechenzentren entstehen werden, ist noch unklar, doch Insider gehen davon aus, dass die Technologie in Taiwan aufgebaut werden wird.

Foxconn macht einen großen Schritt in Richtung Zukunftstechnologien. Der taiwanische Elektronikkonzern will bis zu 42 Milliarden Taiwan-Dollar (umgerechnet rund 1,37 Milliarden US-Dollar) in den Aufbau eines KI-Rechenclusters und eines Supercomputing-Zentrums investieren. Das Geld soll zwischen Dezember 2025 und Dezember 2026 fließen und vollständig aus eigenen Mitteln stammen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Dieser Schritt ist Teil der strategischen Neuausrichtung des weltgrößten Elektronik-Auftragsfertigers. Foxconn, auch bekannt als Hon Hai Precision, sucht dringend neue Wachstumsfelder, da das Smartphonegeschäft kaum noch wächst und unter hohem Preisdruck steht. KI-Infrastruktur, Cloud-Services und Datenzentren versprechen hingegen eine starke Nachfrage und bessere Margen.

Erst vor wenigen Monaten kündigte Foxconn an, gemeinsam mit Nvidia ein KI-Zentrum in Taiwan zu errichten. Dieses soll eine Anschlussleistung von rund 100 Megawatt erreichen, was ausreicht, um rechenintensive KI-Modelle und große Cloud-Projekte zu betreiben.

Auch in den USA baut Foxconn sein KI-Netzwerk aus. Zusammen mit der SoftBank plant das Unternehmen die Herstellung von Hardware für Datenzentren auf dem Gelände seiner früheren Elektroauto-Fabrik in Ohio. Das Projekt ist Teil der US-Initiative "Stargate", die die nationale KI-Infrastruktur stärken soll.

Für Anleger wird deutlich: Foxconn richtet sich neu aus und investiert massiv in Zukunftstechnologien. Die KI-Offensive soll den Konzern unabhängiger von seinem Kerngeschäft machen und ihn in einem global boomenden Markt besser positionieren.

Die Foxconn-Aktie schloss den heutigen Handelstag an der Börse Hongkong mit einem Minus von mehr als 3,5 Prozent ab.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



