    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFoxconn Technology AktievorwärtsNachrichten zu Foxconn Technology

    KI-Supercomputing Offensive

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Foxconn investiert 1,37 Milliarden in KI-Supercomputer – KI statt Smartphones?

    Foxconn investiert einen Milliardenbetrag in ein KI-Supercomputing-Projekt und richtet damit sein Geschäft neu aus. Der Auftragsfertiger für Elektronikprodukte will künftig stärker auf Cloud-Lösungen und KI setzen.

    KI-Supercomputing Offensive - Foxconn investiert 1,37 Milliarden in KI-Supercomputer – KI statt Smartphones?
    Foto:

    Foxconn macht einen großen Schritt in Richtung Zukunftstechnologien. Der taiwanische Elektronikkonzern will bis zu 42 Milliarden Taiwan-Dollar (umgerechnet rund 1,37 Milliarden US-Dollar) in den Aufbau eines KI-Rechenclusters und eines Supercomputing-Zentrums investieren. Das Geld soll zwischen Dezember 2025 und Dezember 2026 fließen und vollständig aus eigenen Mitteln stammen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. 

    Mit dieser Investition möchte Foxconn seine Cloud-Dienste ausbauen und die Entwicklung von drei digitalen Plattformen des Konzerns beschleunigen. Wo genau die Rechenzentren entstehen werden, ist noch unklar, doch Insider gehen davon aus, dass die Technologie in Taiwan aufgebaut werden wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    204,42€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 13,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    177,15€
    Basispreis
    1,23
    Ask
    × 13,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dieser Schritt ist Teil der strategischen Neuausrichtung des weltgrößten Elektronik-Auftragsfertigers. Foxconn, auch bekannt als Hon Hai Precision, sucht dringend neue Wachstumsfelder, da das Smartphonegeschäft kaum noch wächst und unter hohem Preisdruck steht. KI-Infrastruktur, Cloud-Services und Datenzentren versprechen hingegen eine starke Nachfrage und bessere Margen.

    Erst vor wenigen Monaten kündigte Foxconn an, gemeinsam mit Nvidia ein KI-Zentrum in Taiwan zu errichten. Dieses soll eine Anschlussleistung von rund 100 Megawatt erreichen, was ausreicht, um rechenintensive KI-Modelle und große Cloud-Projekte zu betreiben.

    Auch in den USA baut Foxconn sein KI-Netzwerk aus. Zusammen mit der SoftBank plant das Unternehmen die Herstellung von Hardware für Datenzentren auf dem Gelände seiner früheren Elektroauto-Fabrik in Ohio. Das Projekt ist Teil der US-Initiative "Stargate", die die nationale KI-Infrastruktur stärken soll.

    Für Anleger wird deutlich: Foxconn richtet sich neu aus und investiert massiv in Zukunftstechnologien. Die KI-Offensive soll den Konzern unabhängiger von seinem Kerngeschäft machen und ihn in einem global boomenden Markt besser positionieren.

    Die Foxconn-Aktie schloss den heutigen Handelstag an der Börse Hongkong mit einem Minus von mehr als 3,5 Prozent ab.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Supercomputing Offensive Foxconn investiert 1,37 Milliarden in KI-Supercomputer – KI statt Smartphones? Foxconn investiert einen Milliardenbetrag in ein KI-Supercomputing-Projekt und richtet damit sein Geschäft neu aus. Der Auftragsfertiger für Elektronikprodukte will künftig stärker auf Cloud-Lösungen und KI setzen.