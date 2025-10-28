JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 950 Pence

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 11,72 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um +2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,00 %.

Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 202,19 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.120,00GBP was eine Bandbreite von -6,78 %/+9.391,53 % bedeutet.