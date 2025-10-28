ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 950 Pence
- JPMorgan belässt HSBC auf "Neutral" mit 950 Pence.
- Gute Quartalszahlen von HSBC überzeugen Analysten.
- Anlegerfokus liegt auf Mittelverwendung der Bank.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Großbank habe gute Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kian Abouhossein am Dienstag. Der Anlegerfokus sei auf die Mittelverwendung gerichtet./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:58 / GMT
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 11,72 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um +2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,00 %.
Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 202,19 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.120,00GBP was eine Bandbreite von -6,78 %/+9.391,53 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 950 Euro
