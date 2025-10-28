Devisen
Eurokurs legt zum US-Dollar weiter zu
- Euro steigt auf 1,1661 US-Dollar, vierter Tag in Folge.
- US-Dollar schwächelt, Zinssenkung der Fed erwartet.
- EZB-Zinsentscheidung ohne Änderungen, keine großen Bewegungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag erneut gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1661 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Seit mittlerweile vier Handelstagen geht es mit dem Euro nach oben, wobei sich die Kursgewinne aber in engen Grenzen halten.
Der Euro profitierte am Morgen von einer Kursschwäche des US-Dollars, der im Handel mit den meisten anderen wichtigen Währungen etwas unter Druck stand. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch eine erneute Zinssenkung beschließen wird. Bis zum Jahresende wird darüber hinaus eine weitere Lockerung der Geldpolitik in den USA erwartet, was den Dollar tendenziell belastet. Bei der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag wird hingegen nicht mit einer Änderung bei den Leitzinsen gerechnet.
Bis zur Veröffentlichung der US-Zinsentscheidung wird am Devisenmarkt nicht mit größeren Kursbewegungen gerechnet. "Im Vorfeld der morgigen Fed-Entscheidung werden die wenigen anstehenden Konjunkturdaten kaum mehr für größere Bewegungen bei den Zinserwartungen sorgen", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jkr/stk
Die Zahlen haben lediglich für eine kleine Intraday Kerze gereicht die direkt korrigiert wurde. Nun werden die US Verbraucherpreise (14:30 Uhr) den weiteren Verlauf für die nächste Woche ebnen. Es wird sich irgendwie nie ändern, man hängt ständig an den Amerikanern.
Hallo,
Frankreich wurde im Rating soeben herabgesetzt. Kommt nun ein blutiger Montag für den Euro? Wird interessant wie der Markt darauf reagiert.