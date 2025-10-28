Eurokurs legt zum US-Dollar weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag erneut gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1661 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Seit mittlerweile vier Handelstagen geht es mit dem Euro nach oben, wobei sich die Kursgewinne aber in engen Grenzen halten.

Der Euro profitierte am Morgen von einer Kursschwäche des US-Dollars, der im Handel mit den meisten anderen wichtigen Währungen etwas unter Druck stand. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch eine erneute Zinssenkung beschließen wird. Bis zum Jahresende wird darüber hinaus eine weitere Lockerung der Geldpolitik in den USA erwartet, was den Dollar tendenziell belastet. Bei der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag wird hingegen nicht mit einer Änderung bei den Leitzinsen gerechnet.

Bis zur Veröffentlichung der US-Zinsentscheidung wird am Devisenmarkt nicht mit größeren Kursbewegungen gerechnet. "Im Vorfeld der morgigen Fed-Entscheidung werden die wenigen anstehenden Konjunkturdaten kaum mehr für größere Bewegungen bei den Zinserwartungen sorgen", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jkr/stk



