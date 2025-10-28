    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    Leichte Gewinnmitnahmen belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen verzeichnen moderate Verluste.
    • Nikkei 225 sinkt um 0,59 Prozent auf 50.219 Punkte.
    • Gewinnmitnahmen belasten Märkte, trotz guter BIP-Daten.
    Aktien Asien - Leichte Gewinnmitnahmen belasten
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO (dpa-AFX) - An den asiatischen Börsen ist es am Dienstag nach den jüngsten Gewinnen zu Abgaben gekommen. Die Verluste bewegten sich dabei aber in einem überschaubaren Rahmen. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen.

    Nach der jüngsten Rally verlor der Nikkei 225 0,59 Prozent auf 50.219,18 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auch auf den Anstieg des Yen zum Dollar, was die exportorientierten Werte etwas belastete. Der Nikkei hatte mit dem Anstieg über 50.000 Punkte unter anderem die Hoffnungen auf die künftige Zusammenarbeit Japans und der USA eingepreist. Am zweiten Tag seines Besuches in Tokio trifft US-Präsident Donald Trump am Dienstag Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi. Die beiden hatten zuvor kurz telefoniert und nach eigenen Angaben einen positiven Eindruck voneinander gewonnen. Der nationalkonservativen Takaichi, die erst vor einer Woche ihr Amt als Japans erste Ministerpräsidentin angetreten hatte, kommt ihr sehr enges Verhältnis zu ihrem ermordeten Vorgänger Shinzo Abe zugute, mit dem Trump eine enge Freundschaft pflegte.

    Auch südkoreanische Aktien schwächelten nach dem jüngsten Rekordlauf und litten damit ebenfalls unter Gewinnmitnahmen, auch wenn das Bruttoinlandsprodukt des Landes im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen war. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 sank um knapp ein halbes Prozent auf 9.012,50 Punkte und schloss sich damit der herrschenden Tendenz an.

    Bremsspuren gab es zudem in China. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor zuletzt 0,5 Prozent auf 26.300,83 Punkte, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen um 0,51 Prozent auf 4.691,97 Punkte sank. Ausnahme war die Aktie der HSBC . Die in Hongkong notierte britische Bank blickt nach guten Geschäften im dritten Quartal etwas optimistischer auf das laufende Jahr als zuletzt. An der Börse kamen die erhöhte Prognose sowie das Zahlenwerk gut an. In Hongkong bauten die Papiere nach der Vorlage der Quartalsbilanz die Gewinne aus./mf/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 11,72 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um +2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 202,19 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.120,00GBP was eine Bandbreite von -6,78 %/+9.391,53 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



