Ohne Erlebnisfaktor drohen Messeerlöse wegzubrechen (FOTO)
Die Ergebnisse der Simon-Kucher Trade-Fair-Future-Studie zeigen deutlich: Die
Festivalisierung von Messen ist längst kein Nischentrend mehr, sondern
entwickelt sich zu einem zentralen Erfolgsfaktor der Branche. Acht von zehn
Veranstaltern integrieren bereits erlebnisorientierte Elemente in ihre Formate
(80 Prozent). "Die Messebranche steht an einem Wendepunkt", sagt Alexander
Dyskin, Senior Director bei Simon-Kucher. "Wer heute keine Erlebnisse schafft,
verliert morgen Relevanz!"
Erlebnisfaktor wird zur wirtschaftlichen Notwendigkeit
Mit 90 Prozent will die überwiegende Mehrheit zukünftig auf Erlebnischarakter
zur Erlössicherung setzen. Für jeden fünften Veranstalter (20 Prozent) ist
Festivalisierung als Garant für Einnahmen sogar unverzichtbar. "Erlebnisformate
sind kein Nice-to-have mehr, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit", weiß Dr.
Frauke Becker, Senior Director bei Simon-Kucher. "Sie schaffen Loyalität,
verlängern Wertschöpfungsketten und sichern damit den langfristigen Erfolg
klassischer Messen."
Sponsoring statt Standflächen
Der wichtigste bisherige Erlösstrom - die Standfläche - verliert laut der
Simon-Kucher Trade-Fair-Future-Studie zukünftig allerdings deutlich an
Bedeutung. Zuwächse erwarten die Veranstalter dagegen neben Sponsoring & Brand
Partnerships auch bei Data Monetization & Community Insights sowie Merchandising
Festivalisierung von Messen ist längst kein Nischentrend mehr, sondern
entwickelt sich zu einem zentralen Erfolgsfaktor der Branche. Acht von zehn
Veranstaltern integrieren bereits erlebnisorientierte Elemente in ihre Formate
(80 Prozent). "Die Messebranche steht an einem Wendepunkt", sagt Alexander
Dyskin, Senior Director bei Simon-Kucher. "Wer heute keine Erlebnisse schafft,
verliert morgen Relevanz!"
Erlebnisfaktor wird zur wirtschaftlichen Notwendigkeit
Mit 90 Prozent will die überwiegende Mehrheit zukünftig auf Erlebnischarakter
zur Erlössicherung setzen. Für jeden fünften Veranstalter (20 Prozent) ist
Festivalisierung als Garant für Einnahmen sogar unverzichtbar. "Erlebnisformate
sind kein Nice-to-have mehr, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit", weiß Dr.
Frauke Becker, Senior Director bei Simon-Kucher. "Sie schaffen Loyalität,
verlängern Wertschöpfungsketten und sichern damit den langfristigen Erfolg
klassischer Messen."
Sponsoring statt Standflächen
Der wichtigste bisherige Erlösstrom - die Standfläche - verliert laut der
Simon-Kucher Trade-Fair-Future-Studie zukünftig allerdings deutlich an
Bedeutung. Zuwächse erwarten die Veranstalter dagegen neben Sponsoring & Brand
Partnerships auch bei Data Monetization & Community Insights sowie Merchandising
