Ohne Erlebnisfaktor drohen Messeerlöse wegzubrechen (FOTO)

Köln (ots) - Acht von zehn Messeveranstaltern sehen die Festivalisierung von

Messeformaten laut der Simon-Kucher Trade-Fair-Future-Studie bereits als festen

Bestandteil. Für jeden fünften Veranstalter ist der Erlebnis-Charakter bereits

unverzichtbar. Perspektivisch wird dies noch bedeutender. Denn: Für Gen Z und

Millennials sind Erlebnisformate drei Mal so relevant wie für ältere

Zielgruppen. Klassische Messemodelle geraten damit unter Druck: Ohne neue

Formate drohen Erlöse wegzubrechen. Der Trend geht dabei weg von Standflächen

als Erlösstrom und hin zu Sponsoring, Data Monetization und Merchandising.

Bereits ein Drittel der Veranstalter investiert mindestens 20 Prozent des

Budgets in den Erlebnisfaktor.



- Für 80 % der Veranstalter ist der Erlebnisorientierung bereits fester

Bestandteil von Events

- 90 % der Veranstalter setzen auf Erlebnischarakter, um Erlöse zu sichern, für

20 % ist es sogar unverzichtbar

- Erlöszuwachs bei Sponsoring, Data Monetization & Merchandising erwartet,

Standfläche verliert an Belang

- Bis zu 30 % des Messebudgets fließen bereits in die erlebnisgetriebene

Neuausrichtung von Events

- 80 % nennen zu hohe Kosten, 75 % eine unklare Monetarisierung als größte

Hürden bei Festivalisierung

- Relevanz des Erlebnischarakters bei Gen Z und Millennials drei Mal so hoch wie

bei älteren Zielgruppen







Festivalisierung von Messen ist längst kein Nischentrend mehr, sondern

entwickelt sich zu einem zentralen Erfolgsfaktor der Branche. Acht von zehn

Veranstaltern integrieren bereits erlebnisorientierte Elemente in ihre Formate

(80 Prozent). "Die Messebranche steht an einem Wendepunkt", sagt Alexander

Dyskin, Senior Director bei Simon-Kucher. "Wer heute keine Erlebnisse schafft,

verliert morgen Relevanz!"



Erlebnisfaktor wird zur wirtschaftlichen Notwendigkeit



Mit 90 Prozent will die überwiegende Mehrheit zukünftig auf Erlebnischarakter

zur Erlössicherung setzen. Für jeden fünften Veranstalter (20 Prozent) ist

Festivalisierung als Garant für Einnahmen sogar unverzichtbar. "Erlebnisformate

sind kein Nice-to-have mehr, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit", weiß Dr.

Frauke Becker, Senior Director bei Simon-Kucher. "Sie schaffen Loyalität,

verlängern Wertschöpfungsketten und sichern damit den langfristigen Erfolg

klassischer Messen."



Sponsoring statt Standflächen



Der wichtigste bisherige Erlösstrom - die Standfläche - verliert laut der

Simon-Kucher Trade-Fair-Future-Studie zukünftig allerdings deutlich an

Bedeutung. Zuwächse erwarten die Veranstalter dagegen neben Sponsoring & Brand

Partnerships auch bei Data Monetization & Community Insights sowie Merchandising Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die Ergebnisse der Simon-Kucher Trade-Fair-Future-Studie zeigen deutlich: DieFestivalisierung von Messen ist längst kein Nischentrend mehr, sondernentwickelt sich zu einem zentralen Erfolgsfaktor der Branche. Acht von zehnVeranstaltern integrieren bereits erlebnisorientierte Elemente in ihre Formate(80 Prozent). "Die Messebranche steht an einem Wendepunkt", sagt AlexanderDyskin, Senior Director bei Simon-Kucher. "Wer heute keine Erlebnisse schafft,verliert morgen Relevanz!"Erlebnisfaktor wird zur wirtschaftlichen NotwendigkeitMit 90 Prozent will die überwiegende Mehrheit zukünftig auf Erlebnischarakterzur Erlössicherung setzen. Für jeden fünften Veranstalter (20 Prozent) istFestivalisierung als Garant für Einnahmen sogar unverzichtbar. "Erlebnisformatesind kein Nice-to-have mehr, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit", weiß Dr.Frauke Becker, Senior Director bei Simon-Kucher. "Sie schaffen Loyalität,verlängern Wertschöpfungsketten und sichern damit den langfristigen Erfolgklassischer Messen."Sponsoring statt StandflächenDer wichtigste bisherige Erlösstrom - die Standfläche - verliert laut derSimon-Kucher Trade-Fair-Future-Studie zukünftig allerdings deutlich anBedeutung. Zuwächse erwarten die Veranstalter dagegen neben Sponsoring & BrandPartnerships auch bei Data Monetization & Community Insights sowie Merchandising