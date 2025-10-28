    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ohne Erlebnisfaktor drohen Messeerlöse wegzubrechen (FOTO)

    Köln (ots) - Acht von zehn Messeveranstaltern sehen die Festivalisierung von
    Messeformaten laut der Simon-Kucher Trade-Fair-Future-Studie bereits als festen
    Bestandteil. Für jeden fünften Veranstalter ist der Erlebnis-Charakter bereits
    unverzichtbar. Perspektivisch wird dies noch bedeutender. Denn: Für Gen Z und
    Millennials sind Erlebnisformate drei Mal so relevant wie für ältere
    Zielgruppen. Klassische Messemodelle geraten damit unter Druck: Ohne neue
    Formate drohen Erlöse wegzubrechen. Der Trend geht dabei weg von Standflächen
    als Erlösstrom und hin zu Sponsoring, Data Monetization und Merchandising.
    Bereits ein Drittel der Veranstalter investiert mindestens 20 Prozent des
    Budgets in den Erlebnisfaktor.

    - Für 80 % der Veranstalter ist der Erlebnisorientierung bereits fester
    Bestandteil von Events
    - 90 % der Veranstalter setzen auf Erlebnischarakter, um Erlöse zu sichern, für
    20 % ist es sogar unverzichtbar
    - Erlöszuwachs bei Sponsoring, Data Monetization & Merchandising erwartet,
    Standfläche verliert an Belang
    - Bis zu 30 % des Messebudgets fließen bereits in die erlebnisgetriebene
    Neuausrichtung von Events
    - 80 % nennen zu hohe Kosten, 75 % eine unklare Monetarisierung als größte
    Hürden bei Festivalisierung
    - Relevanz des Erlebnischarakters bei Gen Z und Millennials drei Mal so hoch wie
    bei älteren Zielgruppen

    Die Ergebnisse der Simon-Kucher Trade-Fair-Future-Studie zeigen deutlich: Die
    Festivalisierung von Messen ist längst kein Nischentrend mehr, sondern
    entwickelt sich zu einem zentralen Erfolgsfaktor der Branche. Acht von zehn
    Veranstaltern integrieren bereits erlebnisorientierte Elemente in ihre Formate
    (80 Prozent). "Die Messebranche steht an einem Wendepunkt", sagt Alexander
    Dyskin, Senior Director bei Simon-Kucher. "Wer heute keine Erlebnisse schafft,
    verliert morgen Relevanz!"

    Erlebnisfaktor wird zur wirtschaftlichen Notwendigkeit

    Mit 90 Prozent will die überwiegende Mehrheit zukünftig auf Erlebnischarakter
    zur Erlössicherung setzen. Für jeden fünften Veranstalter (20 Prozent) ist
    Festivalisierung als Garant für Einnahmen sogar unverzichtbar. "Erlebnisformate
    sind kein Nice-to-have mehr, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit", weiß Dr.
    Frauke Becker, Senior Director bei Simon-Kucher. "Sie schaffen Loyalität,
    verlängern Wertschöpfungsketten und sichern damit den langfristigen Erfolg
    klassischer Messen."

    Sponsoring statt Standflächen

    Der wichtigste bisherige Erlösstrom - die Standfläche - verliert laut der
    Simon-Kucher Trade-Fair-Future-Studie zukünftig allerdings deutlich an
    Bedeutung. Zuwächse erwarten die Veranstalter dagegen neben Sponsoring & Brand
    Partnerships auch bei Data Monetization & Community Insights sowie Merchandising
    Trade-Fair-Future-Studie Ohne Erlebnisfaktor drohen Messeerlöse wegzubrechen (FOTO) Acht von zehn Messeveranstaltern sehen die Festivalisierung von Messeformaten laut der Simon-Kucher Trade-Fair-Future-Studie bereits als festen Bestandteil. Für jeden fünften Veranstalter ist der Erlebnis-Charakter bereits unverzichtbar. …