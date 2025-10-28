Winterberg Investment X stark überzeichnet auf Hard Cap

BAAR, Switzerland, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Winterberg hat Ende letzten Jahres zusammen mit Fonds, die von dem renommierten europäischen Small-Cap-Spezialisten Yana Investment Partners beraten werden, die TIC Holding Schweiz AG als Plattform gegründet, um einen führenden Anbieter im Schweizer Markt für akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste aufzubauen (der Sektor wird allgemeinhin abgekürzt mit TIC). Bisher wurden zwei Unternehmen erworben, der Abschluss einer dritten Akquisition wird in Kürze erwartet.

Winterberg Investment X, ein von der Winterberg Advisory GmbH beratener Fonds, hat sein zweites Closing erfolgreich abgeschlossen. Das Ziel von EUR 20-25M Eigenkapital wurde deutlich übertroffen, der Fonds schließt nun überzeichnet genau auf seinem Hard Cap von EUR 35M (inkl. zukünftiger Management-Beteiligungen) Nach zwei erfolgreichen Akquisitionen wird der Fonds seine Schweizer Buy, Build und Technologize-Plattform im Bereich der akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste weiter vorantreiben und weitere kleine und mittelgroße Schweizer Unternehmen aus dem Sektor zu erwerben.

Die TIC Holding Schweiz AG ist über ihre Portfoliounternehmen Metron Measurement SA und TransGeo AG in den Bereichen Kalibrierung von Werk- und Messwerkzeugen, sowie chemische, mechanische und sonstige Prüfungen von industriellen Werkstoffen/Erzeugnissen und Baumaterialien tätig. Alle Unternehmen der Gruppe besitzen hierbei eine Akkreditierung der Schweizer Akkreditierungstelle SAS. Da diese Leistungen immer nachgefragt werden, und der Bedarf mit erhöhten regulatorischen Anforderungen stetig zunimmt, ist der Sektor krisenfest und für Investoren sehr attraktiv.

Fabian Kröher, Präsident des Verwaltungsrats der TIC Holding Schweiz und Partner bei Winterberg, erklärt: „Nach einem sehr erfolgreichen Start unserer TIC Holding Schweiz, einer sehr aussichtsreichen Pipeline weiterer Akquisitionsziele sowie starken Geschäftszahlen der bisherigen Akquisitionen war das Zweite Closing unseres Fonds erfreulicherweise stark überzeichnet – wir haben Zusagen in Höhe von fast EUR 50M erhalten."

Ralph Nowak, Partner bei Winterberg, fügt hinzu: „Wir sind in Gesprächen mit einer ganzen Reihe weiterer Targets – vor allem sprechen wir mit vielen erfolgreichen geschäftsführenden Gesellschaftern, die Ihre Unternehmensnachfolge sicherstellen möchten. Wir sind vor diesem Hintergrund sehr zuversichtlich, einen eine weitere bedeutende Schweizer Unternehmensgruppe aufzubauen und das Kapital unserer Investoren optimal einsetzen zu können."