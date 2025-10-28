SANHA GmbH: Erfolgreich und profitabel in 2025s erstem Dreivierteljahr
Trotz widriger Marktbedingungen in Deutschland zeigt SANHA Stärke: Umsatzwachstum, stabiler Rohertrag und internationale Präsenz sichern den Erfolg des Rohrleitungsspezialisten.
- SANHA GmbH & Co. KG erzielte in den ersten neun Monaten 2025 Umsatzerlöse von 94,6 Mio. Euro, was einem Anstieg von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA betrug 15,6 Mio. Euro, mit einer EBITDA-Marge von 16,5 %, was auf einem stabilen Niveau bleibt.
- Der Rohertrag verbesserte sich auf 57,4 Mio. Euro, was auf einen positiven Produkt- und Kundenmix zurückzuführen ist.
- Trotz schwieriger Marktbedingungen in Deutschland zeigt das Unternehmen eine stabile Geschäftsentwicklung, insbesondere im Kälte- und Industriegeschäft.
- Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bleibt positiv, mit einer stabilen Umsatzentwicklung, jedoch leicht reduziertem EBITDA und EBIT.
- SANHA ist ein führender Hersteller von Rohrleitungssystemen mit rund 700 Mitarbeitern und international in über 60 Ländern aktiv.
