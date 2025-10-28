Sienna Resources Inc. schließt erste Tranche der Privatplatzierung zur Finanzierung verschiedener Arbeitsprogramme ab

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung, Veröffentlichung oder Distribution – direkt oder indirekt, ganz oder teilweise – in oder in die Vereinigten Staaten bestimmt.

VANCOUVER, BC, 28. Oktober 2025 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (TSX.V: SIEN) (FWE: A418KR) (das „Unternehmen“ oder „Sienna“) freut sich, bekannt geben zu können, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 17. Oktober 2025 die erste Tranche seiner Privatplatzierung (die „Finanzierung“) abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen insgesamt 15.322.001 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,12 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1.838.640 $ emittiert hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einem übertragbaren Warrant zum Kauf einer Aktie (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 27. Oktober 2030 zum Erwerb einer Aktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,17 $ pro Warrant-Aktie.

Das Unternehmen zahlte im Zusammenhang mit der Finanzierung Vermittlungsgebühren in Höhe von 78.111 $ in bar und emittierte 591.543 nicht übertragbare Warrants zum Kauf einer Aktie (die „Vermittler-Warrants“) an bestimmte Vermittler. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 27. Oktober 2027 zum Erwerb einer Aktie (jeweils eine „Vermittler-Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,17 $ pro Vermittler-Warrant-Aktie.

Alle im Zusammenhang mit der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist bis zum 28. Februar 2026.

Der Nettoerlös aus der Finanzierung wird voraussichtlich für das allgemeine Working Capital sowie für die Evaluierung von und die Arbeit an bestehenden Projekten verwendet werden, einschließlich der erwarteten Bohrprogramme für Gold und Lithium. Die Finanzierung unterliegt der abschließenden Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärte: „Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss des ersten Teils der Platzierung bekannt geben zu können. Die gesammelten Mittel sind mehr als ausreichend, um die Kosten für mehrere Arbeitsprogramme zu decken und ein solides Marketingbudget zu finanzieren. Wir möchten uns bei allen Zeichnern für ihre kontinuierliche Unterstützung bedanken. Wir verpflichten uns auch weiterhin, sicherzustellen, dass diese Platzierung allen Aktionären zugutekommt, das künftige Wachstum von Sienna fördert und den Shareholder Value maximiert.“