Top-Analyst: Darum steht Tesla jetzt kurz vor einem Durchbruch

Im Sommer begann Tesla in Austin erste Robotaxi-Tests mit Fahrzeugen, die von der hauseigenen Autonomie-Software gesteuert werden. Noch sitzt ein Sicherheitsfahrer im Wagen, der nur eingreifen soll, wenn es absolut notwendig ist.

Während die Konkurrenz auf kostspielige Sensortechnologien wie Lidar setzt, verlässt sich Tesla überwiegend auf Kameras und leistungsfähige Software. Diese Strategie gilt seit Jahren als gewagt – doch nun mehren sich Anzeichen, dass sie aufgehen könnte.

Doch dieser letzte menschliche Faktor könnte bald entfallen. Unternehmenschef Elon Musk spricht davon, dass der Sicherheitsbegleiter in Kürze nicht mehr erforderlich ist – aus Sicherheitsgründen halte man sich lediglich noch zurück, obwohl die Technologie nach internen Einschätzungen bereits reif sei.

Tesla plant, das Konzept bis Ende kommenden Jahres in bis zu zehn Großstädten in den USA auszurollen.

Für Analysten wie Adam Jonas von Morgan Stanley ist das ein Wendepunkt. Er ist überzeugt, Tesla habe das autonome Fahren in dem Sinne "gelöst", dass der Betrieb ohne Fahrer im urbanen Umfeld machbar sei.

Perfektion sei kein realistisches Ziel – entscheidend sei, dass die Systeme ausreichend sicher für den Alltag funktionierten. Je schneller Tesla den Einsatz im kommerziellen Maßstab realisieren kann, desto größer wäre der Vorsprung gegenüber Wettbewerbern.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären enorm. Robotaxis könnten eine völlig neue Erlösquelle für Tesla eröffnen und den Hersteller unabhängiger vom klassischen Fahrzeugverkauf machen. Zudem ließen sich Fahrzeuge deutlich länger und effizienter nutzen, was den Wert jeder produzierten Einheit massiv steigern würde.

Einige Schätzungen gehen davon aus, dass Software-Erlöse aus autonomen Fahrdiensten mittelfristig Milliardenbeiträge liefern könnten. Doch der Weg dorthin bleibt anspruchsvoll. In den USA prüfen die Behörden weiterhin genau, wie Teslas Fahrassistenzsysteme sich im realen Verkehr bewähren.

Immer wieder stehen Unfälle im Fokus, bei denen die Software aktiv war. Tesla betont zwar, dass die Systeme nur eingesetzt werden dürfen, wenn der Fahrer aufmerksam bleibt – doch mit dem Schritt hin zu echten Robotaxis steigt auch die regulatorische Verantwortung.

Zugleich zeigt der Wettbewerb, dass der Markt hart umkämpft bleibt. Anbieter wie Waymo setzen auf ein Arsenal aus Sensoren, das deutlich teurer ist, dafür aber bisher eine sehr stabile autonome Leistung ermöglicht.

Dennoch: Sollte Tesla nachweisen können, dass eine reine Kamera-Lösung zuverlässig genug ist, wäre das ein technologischer Meilenstein. Die Fahrzeuge wären günstiger herzustellen, könnten schneller skaliert werden und wären weltweit leichter einsetzbar.

Mit dem angekündigten Robotaxi-Modell "Cybercab" will Tesla genau das demonstrieren. Ein Fahrzeug ohne Lenkrad, ohne Pedale – komplett auf Autonomie ausgelegt – soll schon bald in Serienfertigung gehen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 387,7EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!