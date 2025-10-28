Infortrend High-Density Unified Storage ermöglicht datei-intensive Workloads und Veeam Backup für eine staatliche Einrichtung

TAIPEI, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), ein führender Anbieter von Unternehmensspeicher- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass seine EonStor GS 4U 90-Bay-Unified-Storage-Lösung in einer staatlichen Einrichtung zum Einsatz kommen. Die Institution gab dem schnellen Zugriff und der gemeinsamen Nutzung von riesigen Dateimengen im EonStor GS 4090 den Vorzug, da es gleichzeitig auch noch großvolumigen Speicher für Veeam-Backups bereitstellt. Weitere Vorteile: Das System bietet eine hohe Speicherdichte auf dem und ermöglicht vereinfachte Datenverwaltung durch eine einheitliche Plattform.

Die staatliche Einrichtung suchte schließlich nach einer Lösung, die als Primärspeicher im PB-Bereich für Millionen von Dateien und als Repository für Datensicherungen dienen und gleichzeitig in den begrenzten Rack-Platz passen sollte. Nach der Bewertung mehrerer Optionen entschied sich die Behörde für EonStor GS 4090, konfiguriert mit 30 Einheiten 7,68 TB SAS-SSDs, 60 Einheiten 22 TB NL-SAS-HDDs und vier 100-Gb-2-Kanal-Karten.