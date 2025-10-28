Chip-Konsolidierung
Skyworks + Qorvo? Apple-Lieferanten sprechen über Mega-Deal – Aktie geht steil
Skyworks Solutions soll eine Übernahme von Qorvo prüfen. Beide Apple-Zulieferer kämpfen mit sinkenden Bestellungen und wachsender Konkurrenz im Smartphone-Chipmarkt.
- Skyworks prüft Übernahme von Qorvo wegen Konkurrenz.
- Beide Firmen kämpfen mit sinkenden Bestellungen.
- Übernahme könnte Marktposition und Abhängigkeit stärken.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Skyworks Solutions erwägt laut einem Bericht von The Information eine Übernahme seines Konkurrenten Qorvo. Das US-Unternehmen zählt wie Qorvo zu den wichtigsten Lieferanten von Hochfrequenzchips für Apple und andere Smartphone-Hersteller.
Qorvo kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 8,4 Milliarden US-Dollar. Die Aktie zog zweistellig an an der Nasdaq:
Die Gespräche erfolgen vor dem Hintergrund rückläufiger Bestellungen durch ihren größten Kunden. Beide Chipkonzerne hatten zuletzt gewarnt, dass die Nachfrage aus dem Apple-Geschäft sinkt, da Wettbewerber verstärkt Aufträge gewinnen.
Eine Übernahme würde Skyworks auf einen Schlag stärker im Markt für Smartphone-Funkmodule positionieren und könnte den Druck durch die hohe Abhängigkeit von Apple mindern.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion