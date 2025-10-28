    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQorvo AktievorwärtsNachrichten zu Qorvo

    Chip-Konsolidierung

    501 Aufrufe 501 0 Kommentare 0 Kommentare

    Skyworks + Qorvo? Apple-Lieferanten sprechen über Mega-Deal – Aktie geht steil

    Skyworks Solutions soll eine Übernahme von Qorvo prüfen. Beide Apple-Zulieferer kämpfen mit sinkenden Bestellungen und wachsender Konkurrenz im Smartphone-Chipmarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Skyworks prüft Übernahme von Qorvo wegen Konkurrenz.
    • Beide Firmen kämpfen mit sinkenden Bestellungen.
    • Übernahme könnte Marktposition und Abhängigkeit stärken.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Chip-Konsolidierung - Skyworks + Qorvo? Apple-Lieferanten sprechen über Mega-Deal – Aktie geht steil
    Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhoto

    Skyworks Solutions erwägt laut einem Bericht von The Information eine Übernahme seines Konkurrenten Qorvo. Das US-Unternehmen zählt wie Qorvo zu den wichtigsten Lieferanten von Hochfrequenzchips für Apple und andere Smartphone-Hersteller.

    Qorvo kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 8,4 Milliarden US-Dollar. Die Aktie zog zweistellig an an der Nasdaq:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    252,45€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    286,21€
    Basispreis
    1,57
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Qorvo

    +10,70 %
    +10,45 %
    +6,93 %
    +19,02 %
    +1,99 %
    +18,92 %
    -21,44 %
    +115,96 %
    +44,87 %
    ISIN:US74736K1016WKN:A12CY9

    Die Gespräche erfolgen vor dem Hintergrund rückläufiger Bestellungen durch ihren größten Kunden. Beide Chipkonzerne hatten zuletzt gewarnt, dass die Nachfrage aus dem Apple-Geschäft sinkt, da Wettbewerber verstärkt Aufträge gewinnen.

    Eine Übernahme würde Skyworks auf einen Schlag stärker im Markt für Smartphone-Funkmodule positionieren und könnte den Druck durch die hohe Abhängigkeit von Apple mindern. 

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chip-Konsolidierung Skyworks + Qorvo? Apple-Lieferanten sprechen über Mega-Deal – Aktie geht steil Skyworks Solutions soll laut einem Bericht von The Information eine Übernahme von Qorvo prüfen. Beide Apple-Zulieferer kämpfen mit sinkenden Bestellungen und wachsender Konkurrenz im Smartphone-Chipmarkt.