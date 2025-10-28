Symrise Aktie verliert deutlich an Wert - 28.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Symrise Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,36 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Symrise ist ein führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich und IFF. Das Unternehmen ist bekannt für nachhaltige Produktionsmethoden und zählt zu den Top 3 der Branche.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Symrise Aktionäre einen Verlust von -9,11 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Symrise Aktie damit um +0,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Symrise auf -21,91 %.

Symrise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,08 % 1 Monat +9,41 % 3 Monate -9,11 % 1 Jahr -29,61 %

Informationen zur Symrise Aktie

Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,61 Mrd. wert.

Die Papiere von Symrise dürften am Dienstag nach einem enttäuschenden Ausblick ihre Kursverluste vom Vortag ausweiten. Auf Tradegate ging es vorbörslich um 5,3 Prozent nach unten auf gut 76 Euro zum Xetra-Schluss. Am Montag hatten die Titel des …

Der Dax kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem etwas schwächeren Start wird der deutsche Leitindex wohl auch am Dienstag auf Abstand bleiben zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in …

Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise wird noch vorsichtiger für das Wachstum im laufenden Jahr. Der Umsatz dürfte 2025 aus eigener Kraft, also ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte, um 2,3 bis 3,3 Prozent zulegen, teilte der …

Symrise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.