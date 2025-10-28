    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Besonders beachtet!

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Symrise Aktie verliert deutlich an Wert - 28.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Symrise Aktie bisher Verluste von -4,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Symrise Aktie.

    Besonders beachtet! - Symrise Aktie verliert deutlich an Wert - 28.10.2025
    Foto: Symrise

    Symrise ist ein führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich und IFF. Das Unternehmen ist bekannt für nachhaltige Produktionsmethoden und zählt zu den Top 3 der Branche.

    Symrise Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Symrise Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,36 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Symrise AG!
    Long
    70,47€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 11,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    83,85€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 11,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Symrise Aktionäre einen Verlust von -9,11 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Symrise Aktie damit um +0,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Symrise auf -21,91 %.

    Symrise Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,08 %
    1 Monat +9,41 %
    3 Monate -9,11 %
    1 Jahr -29,61 %

    Informationen zur Symrise Aktie

    Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,61 Mrd. wert.

    Symrise nach Zahlen sehr schwach - Chartbild trübt sich ein


    Die Papiere von Symrise dürften am Dienstag nach einem enttäuschenden Ausblick ihre Kursverluste vom Vortag ausweiten. Auf Tradegate ging es vorbörslich um 5,3 Prozent nach unten auf gut 76 Euro zum Xetra-Schluss. Am Montag hatten die Titel des …

    Mauer Start - Quartalszahlen können nicht überzeugen


    Der Dax kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem etwas schwächeren Start wird der deutsche Leitindex wohl auch am Dienstag auf Abstand bleiben zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in …

    Symrise senkt Umsatzausblick


    Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise wird noch vorsichtiger für das Wachstum im laufenden Jahr. Der Umsatz dürfte 2025 aus eigener Kraft, also ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte, um 2,3 bis 3,3 Prozent zulegen, teilte der …

    Symrise Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Symrise

    -4,08 %
    +0,08 %
    +9,41 %
    -9,11 %
    -29,61 %
    -22,89 %
    -29,17 %
    +34,76 %
    +357,21 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Symrise Aktie verliert deutlich an Wert - 28.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die Symrise Aktie bisher Verluste von -4,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Symrise Aktie.