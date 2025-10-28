BayWa - Aktie verliert deutlich -24,43 % - 28.10.2025

Die BayWa Aktie notiert aktuell bei 6,0000€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -24,43 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,9400 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BayWa ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter Agrarprodukte, erneuerbare Energien und Baustoffe. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. BayWas Alleinstellungsmerkmal ist seine Diversifikation und der Fokus auf erneuerbare Energien.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei BayWa, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -54,46 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die BayWa Aktie damit um -34,81 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -53,79 % verloren.

BayWa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -34,81 % 1 Monat -37,89 % 3 Monate -54,46 % 1 Jahr -51,74 %

Informationen zur BayWa Aktie

Es gibt 36 Mio. BayWa Aktien. Damit ist das Unternehmen 215,17 Mio. wert.

BayWa Aktie jetzt kaufen?

Ob die BayWa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BayWa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.