Nordex Aktie auf Höhenflug - 28.10.2025

Die Nordex Aktie notiert aktuell bei 24,840€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,88 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,380 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Nordex Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +14,98 %.

Allein seit letzter Woche ist die Nordex Aktie damit um +3,66 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nordex einen Anstieg von +111,56 %.

Zeitraum Performance 1 Woche +3,66 % 1 Monat +10,49 % 3 Monate +14,98 % 1 Jahr +71,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nordex Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Nordex Aktie, die aktuell bei etwa 22,9 € liegt. Ein Widerstand bei 25 € wird thematisiert, und Analysten erwarten positive Impulse durch bevorstehende Quartalszahlen. Ein kürzlicher Vorfall mit einem eingestürzten Windrad hat jedoch zu einem Abverkauf geführt, was die Marktstimmung belastet. Die Meinungen über die Aktie sind gespalten, einige sehen Kaufchancen, während andere skeptisch sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,92 Mrd. wert.

Eine optimistischere Prognose für die diesjährige Gewinnmarge lässt am Dienstag die zuletzt abgerutschten Aktien von Nordex wieder hochspringen. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zogen die Aktien des Herstellers von …

Der Dax kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem etwas schwächeren Start wird der deutsche Leitindex wohl auch am Dienstag auf Abstand bleiben zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in …

Immer, wenn ein Unternehmen vorab des regulären Bilanztermins per Ad-hoc-Meldung vorläufige Zahlen abliefert, sind die entweder markant schlechter oder besser als die Prognose oder der eigene Ausblick. Im Fall von Nordex war Letzteres der Fall. Das wird heute spannend.

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.