Lynas Rare Earths Aktie weiter abwärts - -10,10 % - 28.10.2025

Mit einer Performance von -10,10 % musste die Lynas Rare Earths Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lynas Rare Earths in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +46,30 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um -17,23 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lynas Rare Earths +127,92 % gewonnen.

Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,23 % 1 Monat -6,59 % 3 Monate +46,30 % 1 Jahr +92,22 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, die in den letzten Tagen 15% verloren hat. Geopolitische Entwicklungen, insbesondere ein Abkommen zwischen den USA und Australien, haben das Interesse an Seltenen Erden erhöht. Dennoch gibt es Bedenken über die aktuelle Bewertung, da die Aktie unter Pari gehandelt wird und technische Analysen auf mögliche weitere Korrekturen hinweisen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,83 Mrd. wert.

