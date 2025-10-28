    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLynas Rare Earths AktievorwärtsNachrichten zu Lynas Rare Earths

    Lynas Rare Earths Aktie weiter abwärts - -10,10 % - 28.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Lynas Rare Earths Aktie bisher Verluste von -10,10 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

    Lynas Rare Earths Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Mit einer Performance von -10,10 % musste die Lynas Rare Earths Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lynas Rare Earths in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +46,30 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um -17,23 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lynas Rare Earths +127,92 % gewonnen.

    Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,23 %
    1 Monat -6,59 %
    3 Monate +46,30 %
    1 Jahr +92,22 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, die in den letzten Tagen 15% verloren hat. Geopolitische Entwicklungen, insbesondere ein Abkommen zwischen den USA und Australien, haben das Interesse an Seltenen Erden erhöht. Dennoch gibt es Bedenken über die aktuelle Bewertung, da die Aktie unter Pari gehandelt wird und technische Analysen auf mögliche weitere Korrekturen hinweisen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

    Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,83 Mrd. wert.

    Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


