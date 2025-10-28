SUESS MicroTec Aktie weiter abwärts - -6,57 % - 28.10.2025

Mit einer Performance von -6,57 % musste die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SUESS MicroTec abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -28,34 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -21,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -41,80 % verloren.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,61 % 1 Monat -4,49 % 3 Monate -28,34 % 1 Jahr -51,16 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die unerwartete Kursentwicklung der SUESS MicroTec Aktie nach einer Gewinnwarnung, die viele Anleger verwirrt. Die schwache Auftragslage und die niedrige EBIT-Marge für Q4 sorgen für Pessimismus. Anleger erwägen, bei Kursen um 20-25 Euro einzusteigen, während die Unsicherheit über die zukünftige Auftragslage als entscheidend für die Bewertung der Aktie angesehen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 518,03 Mio. wert.

Der Dax kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem etwas schwächeren Start wird der deutsche Leitindex wohl auch am Dienstag auf Abstand bleiben zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in …

Der Halbleiterzulieferer Suss senkt nach einem überraschend schwachen Quartal seine Erwartungen an das Gesamtjahr. Die Profitabilität werde nun schwächer eingeschätzt, hieß es vom Unternehmen am Montagabend in Garching. Die Produkt- und …

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec nach der erneuten Prognosesenkung von 41 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterzulieferers habe im dritten Quartal enorm geschwächelt …

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

