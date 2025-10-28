Kreise
Telekom und Nvidia wollen Milliarden-Rechenzentrum bauen
- Telekom und Nvidia planen Rechenzentrum in Deutschland.
- Bauvolumen von einer Milliarde Euro angestrebt.
- SAP soll Rechenzentrum für digitale Souveränität nutzen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom und der US-Chipkonzern Nvidia wollen laut Insidern gemeinsam ein Rechenzentrum in Deutschland bauen. Das Bauprojekt soll ein Volumen von einer Milliarde Euro haben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mit der Sachte vertraute Personen schrieb. Genutzt werden soll das Rechenzentrum vom Softwarekonzern SAP . Die Pläne dazu sollen demnach im kommenden Monat in Berlin mitgeteilt werden.
Nvidia, SAP und die Deutsche Telekom gaben auf Anfrage von Bloomberg keine Stellungnahme ab. Das deutsche Digitalministerium reagierte bislang nicht.
Deutschland braucht nach Einschätzung des Digitalverbandes Bitkom viel mehr eigene Rechenzentrums- und Cloud-Kapazitäten, wenn es seine digitale Souveränität stärken und weniger Abhängigkeit von Ländern wie den USA und China will. "Innerhalb Europas verfügt Deutschland über die höchsten Rechenkapazitäten", sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst der Deutschen Presse-Agentur im September. Aus internationaler Sicht verliere der Standort Deutschland aber eher an Bedeutung./err/lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 29,15 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,80 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +24,98 %/+37,18 % bedeutet.
