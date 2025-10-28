ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für ABB auf 50 Franken - 'Underperform'
- Kursziel für ABB-Aktie auf 50 Franken angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Underperform" trotz Wende.
- Hohe Risiken begleiten die Wachstumswende.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Industriekonzerns ABB von 45 auf 50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Wachstumswende sei endlich erreicht, schrieb Alasdair Leslie am Montagabend. Eine große Wende gehe allerdings mit entsprechend hohen Risiken einher./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:00 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 63,85 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um +1,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,79 %.
Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 118,08 Mrd..
ABB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1312. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -29,91 %/-14,33 % bedeutet.
