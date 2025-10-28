    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB

    ANALYSE-FLASH

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bernstein hebt Ziel für ABB auf 50 Franken - 'Underperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für ABB-Aktie auf 50 Franken angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Underperform" trotz Wende.
    • Hohe Risiken begleiten die Wachstumswende.
    ANALYSE-FLASH - Bernstein hebt Ziel für ABB auf 50 Franken - 'Underperform'
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Industriekonzerns ABB von 45 auf 50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Wachstumswende sei endlich erreicht, schrieb Alasdair Leslie am Montagabend. Eine große Wende gehe allerdings mit entsprechend hohen Risiken einher./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:00 / UTC

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ABB Asea Brown Boveri Ltd.!
    Long
    54,49€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 11,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    65,12€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 9,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ABB

    -0,34 %
    +1,00 %
    +5,79 %
    +13,57 %
    +23,77 %
    +130,85 %
    +195,86 %
    +293,55 %
    +179,13 %
    ISIN:CH0012221716WKN:919730

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 63,85 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um +1,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 118,08 Mrd..

    ABB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1312. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -29,91 %/-14,33 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00CHF, was einem Rückgang von -15,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ABB - 919730 - CH0012221716

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ABB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Bernstein hebt Ziel für ABB auf 50 Franken - 'Underperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Industriekonzerns ABB von 45 auf 50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Wachstumswende sei endlich erreicht, schrieb Alasdair Leslie am …