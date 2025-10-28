Bernstein hebt Ziel für ABB auf 50 Franken - 'Underperform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 63,85 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um +1,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,79 %.

Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 118,08 Mrd..

ABB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1312. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,14CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -29,91 %/-14,33 % bedeutet.