CSL Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 28.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die CSL Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -14,37 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

CSL ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf Plasma-basierte Therapien spezialisiert hat. Mit einer starken globalen Präsenz und einer innovativen Produktpipeline behauptet es sich erfolgreich gegen Konkurrenten wie Grifols und Takeda. CSLs Alleinstellungsmerkmale sind seine F&E-Investitionen und das globale Netzwerk von Plasmasammelzentren.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CSL mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -31,93 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -39,23 % verloren.

CSL Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,25 % 1 Monat -8,31 % 3 Monate -31,93 % 1 Jahr -42,98 %

Informationen zur CSL Aktie

Es gibt 485 Mio. CSL Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,54 Mrd. wert.

CSL Aktie jetzt kaufen?

Ob die CSL Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CSL Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.