    BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Overweight" belassen. Die Großbank habe stark abgeliefert, schrieb Aman Rakkar am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Er sieht gerade seinen überdurchschnittlichen Optimismus für den Zinsüberschuss über 2025 hinaus bestätigt./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:04 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:05 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 11,82EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Aman Rakkar
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 12
    Kursziel alt: 12
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


