DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RTL GROUP auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RTL Group von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen ersten Halbjahr hatte Analystin Nizla Naizer im zweiten eigentlich auf Besserung für Europas TV-Konzerne gehofft. Die Lage am Werbemarkt bleibe aber mau, so die Expertin in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 34,20EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.