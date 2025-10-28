JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse sieht beim Waferhersteller nach dem dritten Quartal erneut die Chance, dass der Boden erreicht ist. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß aufgefallen, schrieb er am Dienstagmorgen. Einsparungen hätten geholfen, einige Verzögerungen ins vierte Quartal hinein zu kompensieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,30 % und einem Kurs von 60,65EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
